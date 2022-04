Meteo DOMANI martedì 26 aprile | coperto al nord

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 26 aprile. Al nord coperto e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 26 aprile.

Nord:

Rovesci e locali temporali tra notte e primo mattino su Lombardia e regioni nord-orientali, pianure comprese, in nuovo sviluppo e intensificazione dalla tarda mattina e nel pomeriggio con fenomeni localmente intensi e che potranno perdurare, attenuandosi gradualmente, anche in serata e prima nottata specie sul nord-est; nuvolosità irregolare anche estesa sul restante nord, con brevi rovesci o temporali possibili già dal mattino su Liguria e confinanti settori emiliani e piemontesi e nel pomeriggio anche sul restante Piemonte, comunque in generale assorbimento serale.

Centro e Sardegna:

Sereno sulla Sardegna; molte nubi sull’alta toscana con brevi rovesci o temporali possibili già dal mattino e in assorbimento tardo pomeridiano/serale; ampio prevalente soleggiamento per buona parte della giornata sulle restanti aree peninsulari salvo che durante le ore centrali quando nubi anche estese ma sostanzialmente innocue si svilupperanno sul settore appenninico e sulle restanti aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni per tutta la giornata, con modesti addensamenti a metà giornata tra Molise e Puglia garganica.

Temperature:

Minime in aumento sul nord-est, sulla restante pianura padana e sulla Sicilia tirrenica, in calo sulla Valle d’aosta, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Sicilia tirrenica, settori ovest di Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia e su Campania, Lazio, Umbria e appennino marchigiano e abruzzese, in calo su Trentino-alto adige, Lombardia, basso Piemonte e Sardegna orientale.

Venti:

Generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Molto mosso il mar ligure con moto ondoso in diminuzione; poco mosso ionio e adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione salvo che sul canale di Sardegna.