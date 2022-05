Femminicidio a Frosinone, il neo compagno della vittima:«Avrei potuto salvarla, ma ho sottovalutato il suo ex»

È venuto fuori un nuovo dettaglio sul drammatico decesso di Romina De Cesare, 36 anni, di Frosinone, assassinata dal suo ex fidanzato

Un nuovo dettaglio è emerso in merito al delitto di Romina De Cesare, 36 anni, di Frosinone, assassinata a colpi di fendenti dal suo ex fidanzato, Pietro Ialongo.

Il giorno dell’omicidio sarebbe dovuto essere l’ultimo che la donna avrebbe trascorso in casa con il suo ex compagno, che poi l’ha uccisa. La storia con lui ormai era terminata da tempo e Romina si sarebbe dovuta trasferire il giorno dopo dal suo nuovo fidanzato, che ora non riesce a darsi pace:«Era l’ultima notte prima di venire da me. Ialongo non pareva violento, ci avevo parlato. Dovevo portarla subito via da lì».

Il giovane è una guardia giurata che lavora ad Alatri e, come riporta Il Messaggero, ha raccontato di quando è venuto a sapere che Romina era stata assassinata dopo essere andato a cercarla nella sua abitazione. «Non era mai capitato che non mi rispondesse per molto tempo. Poi, una volta arrivato, vedendo che non mi apriva, ho deciso di chiamare la polizia e i vigili del fuoco e quando loro sono entrati mi hanno stoppato sull’ingresso. Per questo li ringrazierò per sempre, perché così terrò in mente e nel cuore il ricordo di Romina viva, bella e sorridente», ha chiosato il giovane.