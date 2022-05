Meteo DOMANI domenica 8 maggio | cieli coperti

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 8 maggio. Al nord nubi sparse e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 8 maggio.

Nord:

Mattinata ancora all’insegna della nuvolosità con fenomeni sparsi, specie sulle aree alpine e prealpine, ma con tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio su valpadana.

Centro e Sardegna:

Generali condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi specie su Abruzzo, restanti aree appenniniche ed in modo più diffuso sulla Sardegna centro meridionale. Temporanea generale attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata con parziali schiarite, in particolare sull’isola.

Sud e Sicilia:

Maltempo su tutte le regioni con precipitazioni un po’ ovunque ma maggiormente concentrate sulle regioni tirreniche. Attese schiarite nel corso della serata su Puglia e parzialmente su Molise e Basilicata.

Temperature:

Minime in diminuzione su Lazio ed al meridione; stazionarie sul resto del paese; massime in calo su Lazio e regioni meridionali; in deciso aumento su Toscana e regioni settentrionali; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; moderati orientali sul resto della penisola.

Mari:

Mosso adriatico e molto mossi gli altri mari ma con generale attenuazione del moto ondoso.