Si cerca Elisa, 15 anni: è scomparsa da 24 ore dopo essere andata a scuola

C’è apprensione per una giovane studentessa romana di 15 anni, di nome Elisa. Ieri mattina è uscita per andare a scuola. Ma non è più rientrata.

La polizia indaga sulla scomparsa. Sui social partono gli appelli dei genitori e dei compagni di classe.

È da più di 24 ore che a Roma non si sa più nulla di Elisa, 15 anni, studentessa del liceo Dante Alighieri nel quartiere Prati. «Si è allontanata ieri mattina per andare a scuola» racconta al Corriere il papà Massimiliano. Dopo più nessuna notizia. Di certo c’è solo che Elisa, a casa, non è più rientrata. Ai genitori aveva mandato un messaggio per dire che si sarebbe trattenuta a scuola rincasando più tardi. E alla mamma, che aveva provato a chiamarla, ha risposto con messaggi dove diceva che era ancora a lezione.

Le ricerche dicono che lo smartphone di Elisa si è agganciato per l’ultima volta a una cella telefonica ieri mattina, poco dopo le dieci, in zona Anagnina. «All’inizio abbiamo creduto fosse a scuola» spiega sempre al Corriere papà Massimiliano. Non sarebbe stato l’unico ritardo negli ultimi. Ce n’erano stati diversi, ricorda il genitore, per via di «problemi a scuola, forse non era l’indirizzo giusto per lei, ma nonostante questo aveva ottimi voti».

Le ricerche e gli appelli sui social

Ma non era mai successo, conferma il padre, che Elisa si fosse assentata da casa così a lungo. Così, verso le due di pomeriggio, orario di fine lezioni, i due genitori hanno contattato sia la scuola che i gruppi di classe. Che hanno comunicato loro che Elisa in aula non c’era. Papà e mamma a quel punto si sono rivolti immediatamente alla polizia per denunciare la scomparsa, facendo partire le ricerche.

La foto della figlia, dice il papà della studentessa 15enne, è stata inviata alla rete dei taxi e alle stazioni della metropolitana. L’immagine di Elisa, capelli rossi, con la chitarra in pugno, è stata diffusa anche sui canali social degli dagli studenti del liceo Dante. Una foto scattata la scorsa domenica, durante l’ultimo concerto a cui ha partecipato Elisa.

Il cellulare trovato acceso ad Anagnina

«Dovrebbe indossare pantaloni colorati e scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 cm» scrivono i compagni del liceo. Le immagini della ragazza stanno girando anche nei gruppi Facebook del quartiere Valle Aurelia. «Da qualche mese Elisa ha conosciuto dei ragazzi della zona e ci hanno detto che nel centro commerciale Aura vengono ragazzi anche da Anagnina – fa sapere papà Massimiliano –. Noi non abbiamo contatti con questi amici di nostra figlia e ci è sembrata una possibile connessione con il cellulare trovato acceso proprio ad Anagnina, ma al momento non sappiamo dove si trovi»