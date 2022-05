Meteo DOMANI martedì 24 maggio | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 24 maggio. Al nord nubi sparse con piogge. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 24 maggio.

Nord:

Parzialmente nuvoloso sull’Emilia-romagna con addensamenti più significativi sul settore ovest; locali piogge e brevi rovesci in prima mattinata su Liguria e restante settore alpino/prealpino, dalla tarda mattina e fino termine giornata precipitazioni a prevalente carattere temporalesco che saranno isolate sulla Liguria e sparse, anche sulle pianure, sul resto del nord e con fenomeni anche intensi su Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni cielo al più velato, salvo nubi basse fino al primo mattino sulla Sardegna occidentale e locali addensamenti sulle aree toscane confinanti con la Liguria.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o con deboli velature.

Temperature:

Minime in calo su Sardegna, Piemonte, Valle d’aosta, Lombardia, Trentino-alto adige, Veneto ed Emilia-romagna, in aumento su Sicilia, sud peninsulare, Toscana, Lazio e Umbria; massime in calo su Sardegna, Toscana, ovest Emilia-romagna, Piemonte, Valle d’aosta, Lombardia e Trentino-alto adige, in aumento anche marcato su Sicilia, sud peninsulare, Abruzzo, Veneto e Friuli-venezia giulia.

Venti:

Mediamente deboli meridionali, con forti raffiche durante i temporali.

Mari:

Poco mossi tirreno sud-orientale e stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; mossi i restanti mari, con moto ondoso in lenta diminuzione sullo ionio meridionale.