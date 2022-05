Meteo DOMANI mercoledì 1 giugno | coperto al nord

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 1 giugno. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 1 giugno.

Nord:

Sulla Liguria nubi basse anche estese con brevi piovaschi possibili fino metà giornata e in rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori; da parzialmente a molto nuvoloso su alpi e prealpi, con nubi più consistenti e associate a isolati rovesci o temporali dalla tarda mattina/metà giornata e fino la prima serata; prevalente soleggiamento altrove salvo locali addensamenti fino la tarda mattina/metà giornata.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo locali addensamenti al mattino su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno.

Temperature:

Minime in aumento al nord e su Marche, Abruzzo e Sardegna, in lieve calo su Calabria e Campania, senza variazioni sul resto d’italia; massime in deciso aumento al nord e Sardegna e, in misura minore, su centro peninsulare, appennino molisano e campano e Basilicata orientale, in calo su Puglia e Calabria.

Venti:

Mediamente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Mossi con moto ondoso in diminuzione tirreno sud-occidentale, mare e canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari o localmente mosso lo ionio.