Meteo DOMANI venerdì 3 giugno | Temperature in aumento

Previsioni meteo di domani, venerdì 3 giugno. Nubi e rovesci al nord, isolate piogge al centro, cielo poco nuvoloso al sud. Temperature in aumento ovunque tranne che in Sicilia. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Nord

Addensamenti compatti sulle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi. Piogge in attenuazione serale sulle regioni occidentali. Estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna

Estese e spesse velature su tutto il centro, con al più qualche isolato debole piovasco a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali.

Sud e Sicilia

Cielo poco nuvoloso o velato

Temperature

Minime stazionarie o in lieve diminuzione sulla Sicilia centro meridionale, in aumento sul resto del paese, più marcato sulle regioni tirreniche. Massime in aumento al sud, Lazio, Sardegna Orientale, Umbria meridionale ed aree interne dell’Abruzzo, in diminuzione su Sardegna, Piemonte e Liguria occidentali, stazionarie sul resto del paese.

Venti

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali

Mari

Da poco mossi a mossi mare e canale di Sardegna e Ionio. Poco mossi o quasi calmi i restanti mari.