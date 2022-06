Meteo DOMANI sabato 4 giugno | Temperature in aumento

Previsioni meteo di domani, sabato 4 giugno. Cielo poco nuvoloso al centro e al sud, nubi e piogge isolate al nord. Temperature in aumento al centro sud, stazionarie nel resto del paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Nord: nubi cumuliformi sparse, con rovesci o temporali associati, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Centro e sardegna: cielo poco nuvoloso o velato.

Sud e sicilia: cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature: minime in diminuzione al nord-ovest e regioni alpine, in aumento al

sud, isole maggiori, regioni adriatiche centrali e lazio centromeridionale, stazionarie sul resto del paese;

massime in diminuzione su sardegna occidentale e coste laziali, in aumento sul resto del paese, marcate sulle regioni centro occidentali del nord.

Venti: deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo

le coste durante le ore centrali.

Mari: da poco mossi a mossi mare e canale di sardegna, tirreno e stretto

di sicilia occidentali; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.