Meteo DOMANI domenica 5 giugno | Temperature in aumento

Le previsioni del tempo di domani, domenica 5 maggio. Pioggia al nord, cielo nuvoloso al centro, sole al sud. Temperature in aumento in quasi tutta Italia.

Nord

rovesci e temporali possibili già al mattino su Valle d’Aosta, alpi Piemontesi e Lombarde e che nel pomeriggio interesseranno tutte le aree alpine e prealpine, con possibili sconfinamenti tra tardo pomeriggio e prima sera anche sulle pianure venete, friulane e della lombardia orientale e che potranno persistere fino termine giornata su Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige mentre il tempo migliorera’ dal tardo pomeriggio su Valle d’Aosta e alpi piemontesi e in serata anche su alpi e prealpi della Lombardia occidentale; velature anche estese sul resto del nord e in diradamento dal tardo pomeriggio/sera.

Centro e Sardegna

sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte, in diradamento serale; velature anche estese sulle regioni peninsulari in diradamento serale da nord.

Sud e Sicilia

cielo inizialmente sereno, tendente a generalmente velato dalla tarda mattina/meta’ giornata sulle regioni peninsulari.

Temperature

minime in aumento al nord e su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, sud Sicilia ed est Sardegna, in lieve calo su ovest Sardegna e stazionarie altrove; massime in calo su est Liguria, settore alpino/prealpino, ovest Sardegna, coste e immediato entroterra della Toscana, in aumento sul restante territorio con valori anche oltre 38°c su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venti

inizialmente deboli variabili, in rotazione dai quadranti occidentali su est Liguria, Emilia-Romagna, isole maggiori, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e settori ovest di Basilicata e Calabria, con ulteriori rinforzi su nord Sardegna/bocche di Bonifacio.

Mari

localmente mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Jonio settentrionale; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su mar Ligure, alto tirreno e settore ovest del tirreno centrale.