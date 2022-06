Meteo DOMANI lunedì 6 giugno | Cielo poco nuvoloso

Previsioni del tempo di domani, lunedì 6 giugno 2022. Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, temperature minime in sensibile diminuzione su Alpi, Appennini centrali e regioni tirreniche centrali.

Nord

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio su alpi e prealpi, soprattutto settore orientale, dove avremo i primi rovesci o temporali diffusi dalla sera.

Centro e Sardegna

Cielo poco nuvoloso o velato.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature

Minime in diminuzione anche sensibile su Alpi, Prealpi Liguria, aree appenniniche centrosettentrionali e regioni tirreniche centrali. In aumento sulle regioni ioniche e stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione in pianura padana, regioni adriatiche, aree interne tirreniche peninsulari, Sardegna orientale e coste della Sicilia, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti

Deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Mari

Da poco mossi a mossi tutti i bacini.