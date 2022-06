Sanzioni, Mosca sospende l’intesa sulla pesca con il Giappone

L’accordo era inerente un arcipelago conteso dalle isole Kurili. Mosca ha tolto l’autorizzazione ai giapponesi per pescare in quell’area

La Russia ha comunicato la sospensione dell’intesa che consente ai giapponesi di pescare nelle acque delle Isole Kurili, contese tra Mosca e Tokyo.

In via ufficiale, Mosca accusa il Giappone di non aver assolto al versamento delle quote di pesca, ma pare che tale sospensione sia giunta in seguito all’allineamento da parte di Tokyo con le sanzioni occidentali contro i russi a causa dell’invasione in Ucraina.

A dare notizia della decisione di Mosca è Yury Trutnev, presidente del Distretto federale dell’Estremo Oriente. Tokyo «ha rifiutato di pagare le quote di pesce catturato a largo delle isole Kurili, quindi i suoi diritti verranno ritirati».

Le Isole Kurili costituiscono un arcipelago nell’Oceano Pacifico, in area in cui ci sono acque assai pescose. La zona è contesa tra i due Paesi, tant’è che Tokyo rivendica le 4 isole più a sud, occupate dai russi dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale.

Con questa questione irrisolta, si è finora ostacolata la forma di un trattato di pace ufficiale tra Russia e Giappone. Ultimamente sembrava che si potesse avviare un accordo, ma da quando è scoppiata la guerra in Ucraina le tensioni sono riaffiorate. Questo perché i giapponesi hanno multato Mosca, ergo la Russia ha sospeso nel mese di marzo ogni intesa di pace.