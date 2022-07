Ceccardi (Lega): “Solidarietà a giovane bisex attaccato e offeso perché leghista”

L’europarlamentare leghista interviene in difesa di un giovane militate del Carroccio offeso e minacciato per aver criticato un cartello del Pride.

Duro affondo dell’esponente della Lega a chi scatena l’intolleranza contro chi si trova dalla parte ‘sbagliata’ dello schieramento politico.

“Sono rimasta colpita dalla testimonianza di Emanuele Arusa, colpito dalle peggiori offese sui social, fino a vere e proprie minacce, perché bisessuale e militante leghista. Gli esprimo tutta la mia solidarietà. È stato coraggioso a esprimere le sue posizioni”. Sono parole di Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. L’ex sindaco di Cascina commenta il caso sollevato da Emanuele Arusa, 20 anni, militante leghista della provincia di Pisa. Il giovane attivista della Lega ha raccontato in una lettera aperta alla ‘Verità’ di essere finito sotto attacco per aver criticato il cartello, apparso al Gay Pride, ‘Tranquilla mamma, sono bisex, non leghista‘.

“Secondo un pensiero diffuso a sinistra, e che viene amplificato dagli odiatori da tastiera, – incalza Ceccardi – chi si definisce di destra deve per forza essere omofobo e razzista. È una deriva pericolosa, assolutista, che affonda le radici nell’eredità ideologica post-comunista della stessa sinistra: si ritrae l’avversario politico come un mostro, per poter auto-legittimare la propria intolleranza e la propria violenza”.

Forte polemica contro l’intolleranza di ‘sinistra’

“Spesso – spiega Ceccardi – non si tratta di violenza fisica, ma comunque di inqualificabili aggressioni verbali contro le persone che dichiarano di votare a destra. Il caso di Emanuele, in questo senso, è emblematico: pur essendo bisex, viene costantemente insultato perché leghista. Eppure, come testimonia lui stesso, non ha mai subito discriminazioni all’interno della Lega, mentre l’intolleranza si scatena proprio da parte di chi si professa di sinistra!”

“Agli attivisti dei Gay Pride, a chi mette in piazza rappresentazioni oscene e blasfeme dei simboli cristiani, a chi pensa che tutto possa essere mercificato, compreso l’utero materno, a chi ritiene di avere il Monopolio del Pensiero Giusto, dico: mettetevi l’anima in pace! Tante persone sono gay, o lesbiche, o trans, e votano a destra. Imparate a rispettare chi dà del mondo una lettura diversa dalla vostra!”, conclude l’esponente leghista.