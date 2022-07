Alberto Genovese: chiesta a condanna a 8 anni per le violenze sessuali

Secondo i pm quello di Genovese è un “quadro di devastazione e degrado umano“. La richiesta di condanna prevede anche un risarcimento economico per le due ragazze violentate.

8 anni di reclusione e 80mila euro di multa. Questa la richiesta del procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, nei confronti di Alberto Genovese, l’imprenditore e co-fondatore di Facile.it per il presunto stupro di due ragazze.

Le vittime, di 18 e 23 anni, furono drogate con un mix di cocaina e ketamina somministrate durante le feste avvenute nel suo attico Terrazza Sentimento a Milano e nella villa di Ibiza, torturate e violentate per diverse ore. La sentenza è attesa per il 19 settembre.

A processo con Genovese c’è anche la sua ex-compagna Sarah Borruso, ritenuta complice delle violenze. Per lei i giudici hanno chiesto 2 anni e 8 mesi di carcere, concesse le attenuanti generiche e un percorso di riabilitazione e recupero dalla tossicodipendenza, iniziata durante i domiciliari. La donna si è anche detta pentita di ciò che ha fatto e chiesto di cambiare vita.

La richiesta di condanna per Genovese è calcolata in base al processo per rito abbreviato e scontata dunque di un terzo delle pena. Si calcola inoltre il reato di possesso e cessione di droga e la violenza sessuale di gruppo, visto il coinvolgimento della Borruso. Secondo i giudici milanesi, il quadro è quello della “devastazione e degrado umano” e prevedono “condanne commisurate alla gravità dei fatti“.

LE RICHIESTE DELLE VITTIME

Per la vittima 18enne il suo legale Luigi Liguori ha presentato un calcolo del danno giunto a circa 1 milione e 970mila euro in quanto la ragazza è rimasta segnata fisicamente dalla violenza e “non può più fare la modella“, oltre ai danni psicologici dello stupro. Genovese aveva offerto 155mila euro a entrambe le due giovani come risarcimento, cifra rifiutata dalle ragazze.

Per la difesa di Genovese bisogna però considerare che il responsabile non era in sé al momento delle violenze in quanto offuscato dall’abuso di cocaina e non si poteva rendere conto pienamente di ciò che accadeva oltre alla richiesta della 18enne di fermarsi.

LA DIFESA DI GENOVESE

“Abusavo di droghe, non controllavo più la realtà e ho capito solo dopo, riguardando quei video, che la ragazza aveva manifestato il suo dissenso” ha detto Genovese piangendo durante l’udienza. L’ex-imprenditore affermava di non ricordare cosa fosse accaduto in quelle sere e di averne preso coscienza solo dopo avere visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Inoltre Genovese ha affermato di pensare allora che la ragazza 18enne fosse una prostituta e che il suo rifiuto di avere un rapporto fosse parte della “contrattazione economica” per la prestazione sessuale. Invece sulla ragazza di 23 di cui abusò a Ibiza l’uomo ha parlato di “rapporti consenzienti” e di non avere capito che la ragazza stesse male a causa delle droghe.