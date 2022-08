Bonus INPS da oltre 900€: come chiedere uno degli aiuti più importanti

Arriva un aiuto di oltre 900 euro dall’INPS ed è davvero uno dei sostegni più importanti che si possano richiedere.

Vediamo come beneficiare di questo aiuto e come concretamente le famiglie possano ottenere questo sostegno importante.

In questo periodo le famiglie sono messe a dura prova dal forte aumento del costo della vita. Come sappiamo in Italia i redditi sono bassi mentre il costo della vita è aumentato in modo davvero importante.

Uno degli aiuti più forti erogati dall’INPS

Per le famiglie e andare avanti è sempre più difficoltoso e quando c’è di mezzo la disabilità chiaramente i problemi aumentano.

Questo bonus stanno €900 è proprio uno di quegli aiuti forti che si possono avere grazie alla legge 104. La legge 104 è un grande baluardo di civiltà perché consente di avere tanti aiuti alle persone diversamente abili. Gli aiuti alle persone diversamente abili sono davvero di tanti tipi perché nella vita di queste persone c’è bisogno di sostegni a 360°. Infatti la legge 104 garantisce sia sostegni economici che anche aiuti per quello che riguarda l’automobile. Infatti ci sono forti sconti sull’acquisto dell’automobile e non c’è neppure bisogno di pagare il bollo auto. Ma questo nuovo aiuto da ben 900 euro al mese è uno dei più consistenti.

Oltre 900 euro

Questo assegno da oltre 900 euro al mese serve proprio a garantire un’assistenza adeguata alla persona diversamente abile. Ma è importante fare una precisazione. L’assegno di accompagnamento per il disabile vale oltre 500 euro al mese. Oltre 500 euro al mese sono sicuramente una bella cifra ma sono anche una cifra necessaria quando ci si ha bisogno di una persona che assista nella vita di tutti i giorni. Tuttavia l’assegno di accompagnamento può essere potenziato fino a oltre 900€. Si tratta di una misura veramente particolare ed importante e quindi si evidenzia come uno degli aiuti più forti concessi proprio dall’INPS ai disabili.

Un aiuto per la vita

Un assegno di accompagnamento di oltre 900 euro al mese per tutta la vita chiaramente non è una misura erogata a tutti. Una misura del genere serve proprio ad aiutare la vita di chi ha una disabilità forte e quindi ha bisogno di un sostegno importante e continuativo. Questi €900 al mese erogati per sempre possono essere chiesti da quegli invalidi che abbiano bisogno di un’assistenza particolare perché sono ciechi assoluti oppure mutilati. Sono proprio queste due categorie a ricevere l’assegno di accompagnamento più forte: 938,35 euro per 12 mensilità. Si tratta sicuramente di una grande misura di civiltà e di un aiuto concreto perché ha davvero bisogno.