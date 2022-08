Smart working, ecco le 10 aziende che ti permettono di lavorare ovunque nel mondo

Aumentano in modo vertiginoso le persone che cercano lavoro nell’ambito dello smart working o da qualunque luogo del mondo. Ecco le migliori dieci aziende che offrono queste opportunità

Lavorare da qualunque luogo nel mondo è decisamente un sogno condiviso da molti, ed è anche la chiave di volta di un nuovo modo di concepire il lavoro domani.

Flessibilità è il codice degli smart workers e con l’avvento della pandemia, molte aziende e dipendenti hanno potuto provare sul campo i vantaggi (e talvolta anche gli svantaggi) dello smart working. La grande convenienza di lavorare da remoto è che puoi farlo ovunque nel mondo, purché ti possa connettere a una rete Wi Fi.

A cercare questo tipo di opportunità lavorativa sono in molti, come mostra un recente sondaggio a cura di McKinsey & Company, testato su 25mila americani. L’87% dei lavoratori ha scelto lo smart working come forma di lavoro, trascorrendo tre giorni a settimana a lavorare dalla propria abitazione e la restante parte in ufficio.

In realtà, i lavori che permettono di lavorare da qualunque luogo del mondo ci si trovi non sono così semplici da trovare. Per consentire alla gente che cerca lavoro in smart working di trovarlo o perlomeno di orientarsi, FlexJobs ha fatto un elenco di aziende che permettono di lavorare realmente da qualunque parte del mondo. Ecco quali sono.

Le 10 aziende che consentono di lavorare da qualunque luogo

Sono circa 30 le aziende che permettono di lavorare da remoto in tutto il globo, full o part time. Le migliori dieci aziende che offrono maggiori opportunità di lavorare in smart working ovunque ci si trovi nel globo sono le seguenti:

Protocol Labs

Wikimedia Foundation

StudySmarter

Toptal

Achieve Test Prep

ModSquad

Polygon Technology

Superside

ConsenSys

Airbnb.

Sempre in questo campo, bisogna anche tener conto di quali siano le figure professionali maggiormente richieste, quelle per cui, all’interno di un’azienda, possano lavorare da remoto. Sempre FlexJobs, a tal proposto, ha fatto un elenco anche delle professioni che vengono cercate di più dalle suddette aziende e qui troviamo il copywriter, l’assistente esecutivo, lo sviluppatore Front-End, il manager che si occupa di marketing, il recruiter, il product manager, il Social Media Manager, il web designer. Tutte figure molto richieste che in un’azienda possono svolgere il proprio lavoro da remoto. Se siete competenti in una di queste figure professionali, potreste farvi avanti inviando una candidatura.