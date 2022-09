Una 21enne pregiudicata e in forte stato di alterazione disturba i passeggeri, urina sul bus e picchia i carabinieri, intervenuti sul posto. Scatta l’arresto.

Milano. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, una donna di 21 anni è tra i passeggeri di un bus ATM. Per la precisione, il bus in questione è quello della linea 87. Quella di sabato sera, è stata una serata di “follia”, che ha causato non poco panico tra i passeggeri e l’autista dell’autobus in questione. Tra il disturbare gli altri passeggeri, urinare sul bus e picchiare i carabinieri, intervenuti sul luogo, la donna di 21 anni ha dato gran da fare alle forze dell’ordine.

La donna ha mostrato di essere in uno stato forte di psico-agitazione e ha commesso atti di interruzione di pubblico servizio, che sono poi culminati nella vera e propria resistenza a pubblico ufficiale, con tanto di violenza.

Ma vediamo cosa è accaduto. Una donna di 21 anni in forte stato d’alterazione, è salita a bordo della linea 87 a Milano e ha iniziato ad infastidire, dapprima, i passeggeri del bus. Ma non è finita qui, perché oltre a disturbare i compagni di viaggio, la donna ha anche urinato sul bus, lasciando i presenti sconvolti e allo stesso tempo spaventati. Proprio questi ultimi hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute.

I carabinieri si sono presentati alla alla fermata dell’autobus di linea urbana ATM di via De Marchi. All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri Nucleo Radiomobile di Milano, la donna, di 21 anni e pregiudicata, ha mostrato sin da subito grande ostilità e avversione nei confronti delle forze dell’ordine.

La sua ostilità è sfociata in vera e propria aggressività. La donna, infatti, ha colpito uno dei militari con un pugno sullo zigomo e ne ha morso un altro sul polso. Atti, non solo di resistenza, ma di vera e propria violenza contro i pubblici ufficiali.

I carabinieri sono riusciti, comunque, a bloccare l’aggressione della donna, a metterla in sicurezza, e a far, finalmente, ripartire il mezzo pubblico, dopo un fermo che ha causato un ritardo di un’ora della corsa.

La 21enne è stata arrestata per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.