Bollettino coronavirus 21 marzo: 20.159 contagi, 300 vittime

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 21 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno (ieri erano state 401).

Sono 277.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (ieri era al 6,7%).

Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232, (ieri erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.376.376, i morti salgono invece a 104.942. Ci sono in Italia 571.672 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 6.291. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.699.762 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 13.526.

In Lombardia dati contagio stabili, 90 morti

Con 46.150 tamponi effettuati, sono 4.003 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile all’8,6% (ieri 8,5%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+15, 806) e negli altri reparti (+35, 6.926). I decessi sono 90 per un totale complessivo di 29.799 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, è sempre la Città metropolitana di Milano la più colpita con 1.094, seguita da Brescia (902), Monza e Brianza (470), Bergamo (314), Pavia (222), Como (197), Mantova (182), Lecco (144), Varese (137), Cremona (117), Sondrio (78) e Lodi (58).

In Emilia-Romagna 2.448 nuovi casi, calano ricoveri in intensiva

Sono 2.448 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, un numero sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi, individuato però sulla base di un numero di tamponi molto inferiore (come avviene sempre nei fine settimana) a quello dei giorni scorsi, 17.110, fra molecolari e antigenici. Si contano 34 morti, ma dopo molti giorni di crescita, scendono leggermente i ricoverati in terapia intensiva che ieri avevano superato quota 400. Oggi sono 396, cinque in meno di ieri. Dei nuovi positivi, gli asintomatici sono 1.152, individuati attraverso screening e contact tracing. I casi attivi salgono a 74.464, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati negli altri reparti Covid sono in crescita, 3.566, 48 in più di ieri. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Bologna (678), seguita da Modena (368) e Reggio Emilia (337). Delle 34 vittime, nove sono in provincia di Bologna, sette in quella di Forlì-Cesena, sei a Modena, quattro a Reggio Emilia, tre a Ravenna, due a Piacenza e Rimini e uno a Parma.

Lazio, 1.793 casi. Roma a quota 700

“Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 700”.

Piemonte; 1.751 positivi, risale aumento ricoverati

Torna a crescere, nei dati diffusi oggi dall’Unità di crisi della Regione, l’incremento dei ricoverati per Covid in Piemonte: +14 in terapia intensiva (rispetto al +9 di ieri), il totale à ora di 346; +94 negli altri reparti (+29 ventiquattr’ore prima), dove il numero complessivo sale a 3.455. Dodici le vittime (1 registrata oggi), totale da inizio pandemia a 9.908. I nuovi casi di positività sono 1.751, con un tasso in crescita, all’11,3%, rispetto ai 15.553 tamponi processati (7.154 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.730, i guariti +1.205, gli attualmente positivi 34.531.

Veneto,+ 1.586 contagi e 10 decessi in 24 ore

Il Veneto registra 1.586 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 10 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia raggiunge quota 366.555, le vittime sono complessivamente 10.348. Rispetto a ieri c’è un deciso aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 1.671 i posti letto occupati nei normali reparti medici (+32), mentre nelle terapie intensive si trovano 238 malati con Covid (+12). Sale anche il numero dei soggetti attualmente positivi, 38.954 ( +621).

In Puglia 1.546 casi (16% test) e 10 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.546 casi positivi, il 16% dei 9.629 test analizzati. Ieri, invece, il tasso di positività era del 17,5%. Oggi, inoltre, sono stati registrati 10 decessi (ieri erano 26). I nuovi casi positivi sono 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test; 128.993 sono i pazienti guariti; 43.079 sono i casi attualmente positivi.

Toscana, 1.358 nuovi casi, tasso positivi al 6,49%

I nuovi casi Covid rilevati nelle 24 ore in Toscana sono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi). Lo evidenzia il governatore Eugenio Giani su Fb allegando al post un’immagine dall’ospedale di Arezzo dove Giani si trova stamani per una iniziativa legata al Covid. “Con la foto sulla tuta per far vedere il sorriso al marito – descrive l’immagine il presidente della Toscana -. Così Patrizia ha salutato Sergio ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Arezzo. Adesso si trova alle cure intermedie e tra poco tornerà a casa, consapevole che le cure dei medici salvano la vita ma che anche l’amore può aiutare a guarire”.

Nelle Marche 907 ricoverati (+12)

Continua ad aumentare il numero dei ricoveri per covid nelle Marche, saliti a 907, +12 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 146 (+6), quelli in area semi intensiva 205 (invariato), quelli nei reparti non intensivi 556 (+6). I dati del Servizio Sanità della Regione Marche indicano che nelle ultime 24 ore ci sono stati anche , 47 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) sono 241, resta altro il numero delle persone nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, che sono 135. I positivi in isolamento domiciliare sono 9.158, il totale dei ricoverati più isolati è 10.065. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 21.132, di cui 8.746 con sintomi, 400 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 70.607, i casi positivi complessivamente diagnosticati a 83.173.

700 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 700 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione, “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.206 tamponi: 2.893 nel percorso nuove diagnosi (di cui 877 nello screening con percorso Antigenico) e 2.313 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,2%)”. Tra i 700 nuovi casi, 209 sono in provincia di Ancona, 205 in quella di Pesaro Urbino, 172 in provincia di Macerata, 61 in quella di Fermo, 29 in quella di Ascoli Piceno e 24 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (84), contatti in setting domestico (208), contatti stretti di casi positivi (247), contatti in setting lavorativo (30), contatti in ambiente di vita/socialità (4), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (1), screening percorso sanitario (3) e 3 casi provenienti da fuori regione. Per altri 118 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Su 877 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 69 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%”.

In Friuli Venezia Giulia 578 casi su 6.962 test, 15 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.962 test sono state rilevate 578 positività al Covid: 389 su 4.972 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,82%; 189 su 1.990 test rapidi antigenici (9,5%). I decessi registrati sono 15; i ricoveri nelle terapie intensive sono 81 (+1 rispetto a ieri) mentre quelli in altri reparti risultano essere 596 (+32). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.126, con la seguente suddivisione territoriale: 684 a Trieste, 1.607 a Udine, 621 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti sono 69.540, i clinicamente guariti 2.844, mentre le persone in isolamento oggi sono 15.468. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid complessivamente 91.655 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.006 a Trieste, 44.147 a Udine, 18.453 a Pordenone, 11.036 a Gorizia e 1.013 da fuori regione.

Aumentano positivi in Calabria (+412) e sette decessi

Sette nuovi decessi e 412 nuovi casi (ieri erano 394), nelle ultime 24 ore in Calabria con meno tamponi rispetto al giorno precedente: 2.946 fatti per 2.568 soggetti testati. Oltre la metà dei positivi (231) si registrano in provincia di Cosenza Si mantiene su livelli alti il trend dei contagi da Covid 19 che dall’inizio della pandemia fa segnare 769 vittime. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti di cura, sei in più (311) e diminuiscono di 5 unità quelli in terapia intensiva (32). I guariti sono 151 (34.015) mentre gli isolati a domicilio 253 (8.384). I casi attivi sono 8.727 e quelli chiusi 34.784. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 601.706 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 639.292. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.511, quelle negative 558.195.

176 casi in Sardegna ma tasso posistività cala all’1%

Sale ancora in Sardegna il numero di nuovi casi Covid: 176 nelle ultime 24 ore. Ma crolla all’1% il tasso di positività a seguito dei 16.280 tamponi effettuati, anche nella prima giornata della sesta tappa dello screening di massa “Sardi e Sicuri” in corso nel weekend in 19 Comuni del cagliaritano. Lo rileva l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale che registra anche quattro nuovi decessi (1.209 in tutto). Sono invece 178 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre sono 21 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.817. I guariti sono complessivamente 28.847 (+54), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 43.257 casi positivi complessivamente accertati, 10.726 (+92) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.842 (+6) nel Sud Sardegna, 3.571 (+17) a Oristano, 8.493 (+20) a Nuoro, 13.625 (+41) a Sassari.

1 morto in Trentino, aumentano i ricoveri in ospedale

Un decesso per Covid in Trentino. Lo riporta il consueto bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli ospedali resta stabile, seppur alto, il numero dei pazienti in rianimazione (52, 3 in meno di ieri), ma nel complesso 20 nuovi ricoveri compensati solo in minima parte dalle 8 dimissioni effettuate ieri portano il numero complessivo a 266 (11 in più rispetto a ieri). Nel dettaglio, i tamponi molecolari hanno individuato 67 nuovi casi positivi (su 1.126 molecolari analizzati), mentre sono 88 i positivi all’antigenico ( 1.201 test rapidi antigenici). Sono state confermate dal molecolare anche 42 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi di oggi, 60 sono asintomatici e 87 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Oggi i nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 23 (2 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) mentre fra gli ultra sessantenni ce ne sono altri 43 (15 hanno tra 60-69 anni, 13 tra 70-79 anni e 15 di 80 e più anni). Infine le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 74.496 dosi, comprese le 26.195 dei richiami. Nel totale ci sono anche le 35.179 dosi somministrate ad ultra ottantenni e le 4.582 che indicano come stia proseguendo la campagna vaccinale anche per chi è nella fascia di età fra i 70 ed i 79 anni. In Alto Adige, invece, non si registrano decessi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 733 tamponi molecolari e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre sono 27 i test antigenici positivi (su 4.509 test). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 121, mentre altri 122 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono altre 112 persone, mentre in isolamento domiciliare sono 3.910.

Articolo in aggiornamento