La Serie A torna a far gola: due attaccanti vogliono tornare

Dai fasti degli anni ’90 e dei primi 2000 sembra passata un’eternità. Ormai da più di un decennio, infatti, la Serie A è diventata un campionato “minore” cedendo il passo a Spagna e Inghilterra.

Un quarto di secolo fa l’Italia era la meta preferita da ogni campione, ma con il tempo Liga e Premier League sono diventate il punto d’arrivo per l’ambizione di un calciatore.

Nonostante la spirale quasi inevitabile che ha colpito il calcio italiano, alcuni calciatori continuano ad essere attirati dalla possibilità di arrivare o far ritorno in Serie A.

Il ritorno in Serie A si avvicina: la pista è caldissima

Secondo le indiscrezioni, nelle ultime settimane due attaccanti si sarebbero proposti a diverse squadre del Belpaese. Il primo attaccante che pian piano si avvicina al ritorno è Mario Balotelli, attualmente svincolato dopo le ultime esperienze con Sion e Adana Demirspor.

Stando alle ultime voci, dopo lo stop di Vitinha il Genoa vorrebbe provare a riportare in Italia Super Mario, ma per la buona riuscita della trattativa mancherebbe il via libera da parte della proprietà.

Nelle ultime settimane, infatti, il presidente Zangrillo aveva pubblicamente espresso il suo gradimento nei confronti del centravanti classe ’90. A frenare gli entusiasmi, però, c’è il cattivo momento finanziario occorso a 777 Partners, azionista di riferimento del Grifone.

Lo stesso agente dell’ex Inter, Milan e Manchester City ha confermato l’interesse dei rossoblu nei confronti del suo assistito, sottolineando come entrambe le parti siano in attesa del via libera dalla direzione tecnica del Genoa.

Quello di Balotelli, però, potrebbe non essere l’unico ritorno di un attaccante ex Serie A in Italia. Una vecchia conoscenza di Lecce, Fiorentina e Sassuolo ha, infatti, dichiarato apertamente la sua voglia di far ritorno nel campionato in cui è riuscito ad esprimere al meglio le proprie qualità. Si tratta di El Khouma Babacar, attaccante senegalese cresciuto proprio nel vivaio viola.

Dopo la cattiva esperienza al Copenaghen l’attaccante ha fatto ritorno in Turchia, sposando la causa del Boluspor, compagine di seconda serie turca. Intervenuto a Radio FirenzeViola, lo stesso attaccante ha confermato la sua voglia di tornare in Italia. A spingerlo c’è la convinzione di poter fare meglio di tanti attaccanti dell’attuale Serie A, a patto di trovare il giusto progetto e una tanto agognata integrità fisica.