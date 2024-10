Calciomercato: il Torino vuole alzare l’asticella a gennaio

Il Torino di mister Vanoli è partito molto bene in Serie A e, nonostante le ultime uscite deludenti, vuole recitare un ruolo da protagonista in campionato

Un buon piazzamento in classifica, infatti, permetterebbe ai granata di raggiungere la tanto agognata qualificazione alle coppe europee, obiettivo prefissato da diverse stagioni ma mai raggiunto fino ad ora.

L’avvento dell’ex tecnico del Venezia succeduto a Ivan Juric, nuovo tecnico della Roma, ha portato una nuova ventata di entusiasmo tra le fila del Toro e, adesso, sognare diventa possibile.

Il Toro vuole rimanere in alto: Vagnati pronto ad intervenire sul mercato

L’ottima partenza della squadra granata, che nelle prime sette partite ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte arrivate nelle ultime uscite contro Lazio e Inter, ha ridato entusiasmo ad una piazza che sogna di tornare a battagliare con le più grandi.

Vanoli è, infatti, riuscito ad allontanare il malumore derivato dalle cessioni importanti di Buongiorno e Bellanova e ad unire un pubblico esigente come quello torinista. A far da contraltare, però, è arrivata la notizia che nessun tifoso avrebbe voluto leggere. Nella trasferta di San Siro Duvan Zapata, bomber e capitano del Torino, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore.

Il grave infortunio occorso al colombiano, però, sembra non aver smorzato l’animo dei granata che, approfittando della sessione invernale di mercato, potrebbe rimpinguare il proprio organico. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Vagnati starebbe intavolando i primi discorsi per regalare un nuovo attaccante al proprio tecnico. Si tratta di Giovanni Simeone, figlio d’arte classe ’95 e campione d’Italia con il Napoli nella stagione 2022/23.

Quello di Simeone è un nome già noto dalle parti del Filadelfia dato che la dirigenza del Toro aveva già in passato provato ad acquistarlo. L’infortunio di Zapata spianerebbe, dunque, la strada all’argentino che vorrebbe giocare con maggiore costanza rispetto a quanto stia facendo al Napoli.

Inoltre, quello di Simeone potrebbe non essere l’unico rinforzo invernale del Torino. Secondo Tuttosport, il direttore tecnico Vagnati vorrebbe riuscire a chiudere anche per un rinforzo in difesa. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi il grande favorito resta Albian Hajdari, difensore classe 2003 in forza al Lugano e passato dalle giovanili della Juventus.

L’arrivo dello svizzero è, però, condizionato dal costo. Per approdare in Serie A, infatti, sarà necessario che il Lugano abbassi la propria valutazione di 6-8 milioni, ritenuta troppo alta dalla dirigenza del Toro.