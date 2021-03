Ai microfoni di Meteoweek.com, il giovane Kevin Pimpinella, studente e co-fondatore – insieme alla collega Chiara Di Giacinto – del movimento “Studenti per Draghi”.

“Studenti per Mario Draghi” è il nome del movimento studentesco nato dall’idea di Kevin Pimpinella – studente di amministrazione, finanza e controllo alla prestigiosa Università Luiss – e della collega Chiara Di Giacinto. A muoverli e ad unirli nel progetto che porta la loro firma, una forte passione per la politica e una fiducia profonda verso l’ex della Bce. L’idea di Pimpinella – classe 1998, già laureato in economia e management – è nata proprio tra i banchi universitari. Un movimento apartitico ma che ha già convinto numerosi universitari provenienti da tutta Italia.

“Studenti per Draghi” ha visto la luce il 3 febbraio ed ha raggiunto ad oggi oltre 400 adesioni, sparse in tutta Italia. Ai microfoni di Meteoweek, il giovane Pimpinella ha spiegato perché Mario Draghi rappresenta la reale svolta per il nostro Paese.