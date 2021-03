Oroscopo di domenica 21 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 21 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Buona giornata, Ariete! Venere inizia un transito importante: il Sole è nel tuo segno già da 24 ore quindi questa è una giornata non dico che ti riconcilia con il mondo ma comunque che ti fa sentire più forte. E allora ci sono degli Ariete che hanno subito tante angherie e adesso si sentono più forti perché vogliono combatterle e altri che per fortuna hanno avuto una vita un pochino più tranquilla, non devono diciamo così superare gli ultimi due anni, l’ultimo anno e mezzo soprattutto le difficoltà e possono essere più sereni. Se alcuni tuoi atteggiamenti sono stati troppo pesanti questa è una domenica che aiuta a fare ammenda: meglio fare un passo indietro. L’amore torna protagonista anche a livello di comprensione: per esempio in questi giorni puoi trovare tante persone che ti aiutano, che ti vogliono bene e questo è importante per trovare la solidarietà degli altri, anche in un periodo difficile in cui magari bisogna superare problemi fisici è importantissimo.

Toro

Il Toro vive una domenica tranquilla Anche se nei rapporti con Ariete Bilancia Capricorno ci può essere qualche difficoltà: devo dire che in generale questi tre segni che ho nominato sono un po’ Bizzarri ultimamente, stanno dando in escandescenze. Ma andiamo al Toro: entro aprile può arrivare una bella notizia, Premio di quello che è accaduto nel 2019 e Nel 2020. Continuo a pensarla così: il 2021 non è un anno di grandi iniziative Ma è un anno di Premiazioni, cioè un anno in qualche modo che dice “bravo, ti sei comportato bene nel 2020 nonostante tutto, nel 2019 hai fatto il tuo dovere, Ecco che ti regalo qualcosa di più stabile”. Entro Maggio Sara però il caso di rivedere alcuni discorsi in amore…

Gemelli

I Gemelli non devono tirarsi indietro: se c’è un’amicizia importante, se un’idea può decollare è proprio ora che bisogna muoversi. Queste stelle prediligono l’amore e tu chi prediligi? Non tirarti indietro se ora ci sono delle emozioni da vivere. Un Amore sembra più libero rispetto alle ultime due settimane che sono state piuttosto conflittuali, oppure sei più libero Tu perché ti sei liberato di un peso.

Cancro

Cancro: in questa domenica ti trovo un pochino irascibile. Ho spiegato che il tuo è tra i segni che nei prossimi giorni, entro la fine di marzo, dovrà chiarire molte cose. Il Cancro l’Ariete il Capricorno la Blancia sono un po’ sul “chi va là”: se hai rapporti con questi segni doppia attenzione. Nei rapporti con i segni di acqua Pesci Cancro Scorpione devi stare attento alle presunte indifferenze perché, come ti ho spiegato nelle ultime ore, tu sei una persona molto sensibile e capisci Se una persona che ami è dalla tua parte oppure no, Se ti vuole bene oppure no, Se sta pensando a te oppure no. Ci sono però anche dei momenti di distrazione in questa domenica. Ti trovo troppo emotivo, forse troppo irascibile.