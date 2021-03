Vaccino, 711.000 dosi in un giorno: il Regno Unito da record

Record di vaccinazioni nel Regno Unito, dove nella giornata di ieri sono state somministrate 711.000 dosi di vaccino anti-Covid.

Record di vaccini nel Regno Unito, dove nella giornata di ieri sono state somministrate 711.000 dosi di vaccino anti-Covid. A darne notizia, il ministro della Salute britannico Matt Hancock via Twitter. “Ieri abbiamo vaccinato più persone che in qualsiasi altro giorno. Sono lieto di poter dire che ora abbiamo vaccinato la metà di tutti gli adulti nel Regno Unito”, ha scritto sui social invitando poi le persone a vaccinarsi. “Il vaccino è l’unica via d’uscita da questa pandemia. Quando ricevi la chiamata, vaccinati”, ha proseguito il Ministro. Nel Regno Unito, metà degli adulti britannici ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e l’avanzata del piano vaccinale ha permesso alla grande potenza di tirare un respiro di sollievo.

L’obiettivo di Londra quello di somministrare almeno la prima dose di vaccino a tutti gli over 50 entro metà aprile, a e a tutti gli adulti entro la fine di luglio. Nel frattempo, grazie all’avanzare delle vaccinazioni, è stato previsto un allentamento del lockdown e delle misure restrittive, con riaperture di negozi, pub, ristoranti già nel mese prossimo. Del resto, da tempo la Gran Bretagna si era posta in prima linea proprio sui vaccini, raggiungendo numeri da record.

Boris Johnson, ormai un leader che procede a passi spediti sui vaccini, ha ricevuto intanto la dose di AstraZeneca. La Gran Bretagna è tra i primi paesi in testa per numero di vaccinati. “È assolutamente fantastico, un risultato magnifico per il Paese”, esultava il titolare della Sanità, Matt Hancock, al raggiungimento dei primi risultati. Il numero di nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito è sceso e i decessi sono diminuiti di un terzo. Un calo dovuto certamente alle vaccinazioni, ma anche alla capacità del sistema sanitario di intercettare il virus.