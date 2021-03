Alessandro Cecchi Paone al vetriolo contro Walter Zenga: “Parla di pallone”

Teatro di un accesissimo scontro è stato il salotto di Barbara D’Urso e, durante la puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’ sono volate parole grosse tra Alessandro Cecchi Paone contro il giocatore Walter Zenga. Cos’è successo?

Il casus belli dell’infuocato scontro messo in atto tra lo studioso Alessandro Cecchi Paone e l’ex calciatore Walter Zenga è la delicata storia dei vaccini anti -Covid 19.

Da tempo il Governo Conte, e quello Draghi poi, puntano molto alla campagna di sensibilizzazione sui vaccini, da tutti sostenuta come l’unica via d’uscita dall’incubo della pandemia. Molti Paesi internazionali corrono veloce verso la vaccinazione di massa mentre in Italia, come in altri Paesi d’Europa, si è assistito ad un piccolo ‘stop’ per quanto riguarda le vaccinazioni legate ad Astrazeneca, per via di controlli fatti suoi lotti a seguito di ‘presunti effetti collaterali’.

Una breve sospensione precauzionale, durata qualche giorno, per approfondire la vicenda e riportare l’Ema a dare il via libera: “Il vaccino di Astrazeneca è sicuro ed efficace”. Così l’Italia riprende la campagna di vaccinazione.

Purtroppo la situazione, però, ha creato una serie di dubbi nella popolazione e se n’è discusso anche nel salotto della D’Urso.

Scontro infuocato: Alessandro Cecchi Paone contro Walter Zenga

Sulla storia dei vaccini in Italia è ancora caos: dopo la scelta di ritirare il vaccino Astrazeneca, in via precauzionale, per alcuni controlli, oltre alle paure della popolazione che sono aumentate, c’è chi reclama la possibilità di ‘scegliere quale vaccino fare’.

Se ne parla nel salotto di ‘Live – Non è la D’Urso‘. In collegamento da Dubai c’è l’ex calciatore Walter Zenga che riporta la sua personale testimonianza, dicendo che: “Qui a Dubai tantissimi hanno scelto di fare il vaccino cinese, che è quello più usato in Asia”.

Di fronte a questa affermazione, però, Alessandro Cecchi Paone, presente in studio, non riesce a non contraddire quanto affermato da Zenga e replica: “Chi ti dice quanta gente è morta facendo questi vaccini?”. Secondo lo studioso Cecchi Paone, bisogna passare assolutamente attraverso l’Ema, che è appunto l’Agenzia Europea dei medicinali, perché da Paese civile, qual è l’Italia, bisogna rispettare degli step di regole.

Walter Zenga, di pronta risposta, dice ad Alessandro Cecchi Paone di non “dire stupidaggini” e così, il noto studioso e conduttore, perde la pazienza.

Alessandro Cecchi Paone: “Parla di pallone, ignorante”

Alessandro Cecchi Paone sostiene la linea del protocollo Ema sui vaccini: se l’Agenzia Europea non da il via libera a dei vaccini, non possiamo pensare che siano sicuri. Mentre Paone articola la sua linea, Walter Zenga replica: “Ma cosa stai dicendo. Non sei mai uscito dalla Barona” facendo riferimento ad un quartiere di Milano.

Questa battuta infervora Cecchi Paone e così, nello studio di Barbara D’Urso, piovono parole grosse tra i due: “Sei scemo o vuoi che ti querelo?” tuona così Alessandro e aggiunge nello contro infuocato: “Ti querelo. Non parlare di scienza e parla di pallone, ignorante, buzzurro”.

La conduttrice cerca di placare gli animi ma Cecchi Paone ribadisce che Zenga non è titolato per la parlare di vaccini e mentre il dibattito continua, la D’Urso minaccia di silenziare i due ospiti: “Abbassate i toni o vi spengo i microfoni”.