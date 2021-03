Oroscopo di lunedì 22 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 22 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete rappresenta la primavera e infatti anche nel carattere ha tutti gli aspetti di questa stagione meravigliosa. C’è il risveglio dopo l’inverno, e infatti l’Ariete è sempre piuttosto brillante e soprattutto non conosce limiti, ostacoli: è nella visione della Primavera, no?, il germoglio che sbuca dalla terra e in qualche modo ti cerca di riemergere dopo l’inverno freddo… L’Ariete e così, è proprio “pronto” anche al risveglio, un risveglio che in questi giorni diventa necessario perché come ricordo anche troppo spesso, sei stato giù, sei andato un po’ giù. Allora andiamo avanti, non pensiamo al passato: ricordiamo che Sole e Venere sono forti e risvegliano questa passione che hai anche nei confronti della vita e dell’amore, anche se in questo momento stai vivendo magari un momento di crisi, anche se questa tua voglia di reagire a certi presunti o veri soprusi genera rabbia. Le persone che ti vogliono bene in questo periodo si fanno notare e ti aiutano a vivere qualcosa di più. Primavera di risvegli anche per il lavoro.

Toro

Il segno del Toro in questa nuova settimana può ricevere una gratifica soprattutto nel weekend: ci sarà ancora di più. D’altronde, quello che hai fatto negli ultimi anni è andato abbastanza bene e allora questo 2021 non porta occasioni ma riconoscimenti: il premio, la forza che arriva anche entro fine Aprile grazie ad un sì, grazie ad un contratto, ad un riscontro. Purtroppo restano aperte delle situazioni di carattere economico e quindi anche i più ricchi devono evitare evitare di impelagarsi in situazioni difficili.

Gemelli

Per il segno dei Gemelli queste sono giornate interessanti: avere Giove e Saturno in buon aspetto è sempre utile. Poi finalmente torni a fare le cose che volevi fare, che desideri fare, perchè tanti Gemelli da dicembre si sono dovuti mettere da una parte. La voglia di iniziare nuovi percorsi, di mettersi in luce in amore, nel lavoro è importante, non è da sottovalutare, come le emozioni che partono adesso.

Cancro

Il segno del Cancro: avevo detto che questi ultimi 10 giorni di marzo sarebbero stati un po’ pesantucci o ricchi di discussioni. In realtà alcuni nodi sono arrivati al pettine: non torno su discorsi già fatti ma voglio ricordare che in amore c’è un distacco, che magari non è reale nel senso che puoi anche convivere con una persona, ma è psicologico, è emotivo e quindi per vari motivi, per varie preoccupazioni che magari sono anche esterne al legame, ci sono state delle incomprensioni. Raccomandazione: quella di essere molto chiari.