Previsioni Meteo OGGI lunedì 22 marzo | MALE AL SUD

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 22 marzo. Al nord prosegue la fase soleggiata con qualche velatura al Nordovest e locali addensamenti sulla Romagna. Al centro nuvoloso sulle regioni adriatiche con precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 300-500 m. Più Sole sul versante tirrenico e Sardegna. Al sud instabile su Molise, Puglia, Calabria e nord della Sicilia con neve oltre i 500-800 m; meglio altrove. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 22 marzo 2021.

nord:

Condizioni di bel tempo su tutte le regioni con cielo sgombro da nubi significative eccezion fatta per locali annuvolamenti sulle aree alpine.

centro e Sardegna:

Molte nubi sulle regioni adriatiche con deboli nevicate oltre i 400 metri su Marche e più consistenti su Abruzzo. Cielo prevalentemente sereno sulle restanti aree salvo temporanei e innocui annuvolamenti.

sud e Sicilia:

Estesa copertura nuvolosa su tutte le regioni con deboli precipitazioni a carattere sparso, fenomeni che risulteranno nevosi oltre i 500-700 metri sulle aree appenniniche peninsulari.

Attesa in serata una intensificazione delle precipitazioni sulla Sicilia tirrenica, con anche locali nevicate oltre i 1000 metri.

temperature:

Minime in calo su Sardegna, Sicilia, Lazio, e settori meridionali di Umbria, Calabria e Puglia. In aumento al nord ad eccezione della pianura padano veneta. Stabili altrove. Massime in rialzo al nord, su Toscana, Sardegna, Calabria settentrionale e Basilicata ionica.

In calo sulla Sicilia occidentale.

Senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

venti:

Deboli variabili al nord.

Da moderati a forti dai quadranti settentrionali al centro sud.

mari:

Da poco mossi a mossi il mar ligure e l’ adriatico settentrionale;

Molto mossi gli altri mari, localmente agitati i mari intorno alla Sardegna e dalla serata anche lo stretto di sicilia.