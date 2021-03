“Sono stanca, riposo un po'”, poi la tragedia: Francesca muore a 24 anni

Aveva detto agli amici di essere stanca. Si era andata a riposare ma poco dopo l’hanno trovata morta. La tragedia per una ragazza di 24 anni, Francesca Martellini, morta in un’abitazione di Pineto, in provincia di Teramo, domenica sera.

Quando i suoi amici sono andati a controllare come stesse Francesca, la giovane non rispondeva. A quel punto, i ragazzi, allarmati, hanno chiamato i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno tentato in ogni modo di rianimarla. Sono ignote al momento le cause del decesso, è stata aperta sull’accaduto un’inchiesta, sulla salma verrà effettuata un’autopsia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Francesca era molto nota a Roseto, la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità. Il padre, anche lui molto conosciuto in città ma che per motivi di lavoro da qualche anno si è trasferito in Germania, dopo aver appreso la notizia sta cercando di tornare in Italia per dare l’ultimo saluto all’amata figlia.