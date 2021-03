Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Rossella sempre più in crisi

Un Posto al Sole continua a riscuotere grande successo di telespettatori soprattutto per le ultime vicende che tanto stanno lasciando col fiato sospeso i telespettatori. La soap campana, infatti, in questo periodo concentra la maggior parte delle attenzioni su Rossella e sulla coppia formata da Filippo e Serena. Scopriamo subito i dettagli della puntata del 24 Marzo.

Le vicende di Palazzo Palladini

Un Posto al Sole è una delle soap più amate dagli italiani anche per lo stile e per le tematiche trattate. L’ambientazione partenopea e le vicende di Palazzo Palladini altro non fanno che incrementare sempre di più la passione di milioni di telespettatori che proprio negli ultimi giorni sono sempre più in apprensione per quelle che sono le tematiche legate alle condizioni di salute di Filippo e al proseguimento della stesura della tesi da parte di Rossella.

I problemi di salute di Filippo

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole abbiano avuto l’opportunità di scoprire che Cerruti, parlando con Mariella, ha palesato tutta la sua preoccupazione circa quello che sarà l’imminente futuro pranzo da organizzare con Bruno e con la sorella Morgana. Nelle ultime ore, però, a tenere banco e sicuramente Filippo che, dopo essere rimasto da solo con la figlia Irene, è svenuto in seguito ai continui mal di testa e ai problemi alla vista. Per tale ragione si deciderà a fare degli esami specifici è proprio la puntata del 24 marzo lui insieme alla moglie Serena attenderanno finalmente gli esiti da parte del Dottore Volpicelli che sarà interpretato da Massimiliano Buzzanca.

Filippo, che da poco ha scoperto di diventare nuovamente padre, ancora non conosce il sesso del nascituro ma spera che possa essere maschio per non ritrovarsi accerchiato da ben tre donne. Ora però a tenere banco è sempre di più la sua condizione di salute a cui Serena ha chiesto di prestare una particolare attenzione.

Il percorso universitario di Rossella ad Un Posto al Sole

La puntata del 24 marzo di Un Posto al Sole, però, non sarà solo incentrata su Serena e Filippo.Roberto Ferri si lascerà andare ad un momento anche di ricordi passati e di debolezze personali che lo renderanno completamente umano cosa che spesso e volentieri non appare nella soap campana. Se da un lato c’è un Roberto che si prospetta a momenti inediti, dall’altra parte c’è Rossella che deve rimboccarsi le maniche per terminare nei tempi stabiliti la stesura della tesi.

La sua sarà una corsa contro il tempo anche se di questa situazione sembrerà approfittarsene la sua collega universitaria Ilaria. Proprio quest’ultima, nei giorni scorsi, si è resa protagonista dello sfogo di Patrizio con Clara riportato proprio alla figlia di Michele e Silvia. Proprio per tale ragione, la piccola Rossy dovrà monitorare bene il tutto per portare a termine il suo percorso di studi.