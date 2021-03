Donna di 66 anni muore lanciandosi dal balcone per sfuggire alle fiamme in casa. È accaduto a Roma, al terzo piano di un appartamento

Una donna ha perso la vita dopo essersi gettata dal balcone del suo appartamento stamattina, per sfuggire alle fiamme scoppiate in casa. L’appartamento è sito a Roma, al terzo piano di via Monserrato, in zona Campo de’Fiori. Le fiamme si erano sparse nella casa in cui la 66enne abitava col marito di 61 anni.

Moglie e marito hanno cercato di spegnere l’incendio ma quando le fiamme hanno avvolto i vestiti della signora, lei si è buttata dal balcone finendo nel giardino condominiale interno dove i soccorritori l’hanno ritrovata senza vita.

Non si conoscono al momento le cause dell’incendio, poi spento dai vigili del fuoco. Il marito è ricoverato in ospedale in codice rosso. Sul post è giunta anche la polizia.