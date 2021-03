Elezioni Roma, la campagna si accende. Virginia Raggi: “Le parole di Nicola Zingaretti come pietre”

Per Nicola Zingaretti, Virginia Raggi è una minaccia per Roma. Per Virginia Raggi, le parole dell’ex Segretario del PD sono come pietre. La campagna elettorale per le prossime elezioni nella Capitale sembra ormai entrare nel vivo.

Sembra essersi aperta la campagna elettorale per le prossime elezioni a Roma. Se alcuni nomi, come quello di Carlo Calenda, sono ancora avvolti dai dubbi, su Virginia Raggi ci sono più certezze. Contro di lei, si è però scagliato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, carica che ricoprirà fino al 2023. “Faccio l’amministratore da quattordici anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni e voglio portare avanti questa missione. Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse“, ha detto Zinga a diMartedì in onda su La7. Smentendo la notizia circa una sua possibile candidatura, l’ex segretario del Pd ha poi riferito di non essere molto contento del nome della Raggi, definita “una minaccia per Roma”.

“Sono stato il primo a dire che consideravo la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma e lo dico ancora oggi, non è che ho problemi. Non confondiamo l’amore per Roma con il basso calcolo delle alleanze politiche”, ha ribadito Zingaretti. Parole chiaramente poco apprezzate dalla pentastellata che ha così ribattuto via social. “Le parole hanno un peso. Le parole sono pietre. Le parole colpiscono, feriscono, fanno male. Le parole hanno delle conseguenze nella vita delle persone. Le parole non sono chiacchiere”, ha iniziato Raggi.

Poi l’attacco diretto a Zingaretti: “Quindi, la minaccia per Roma non è rappresentata dalla malavita o magari, in senso lato, dalla difficoltà di trovare un lavoro per i cittadini”, continua Raggi, ricordando di essere finita sotto scorta per aver dichiarato guerra alla criminalità organizzata. Infine, la pentastellata ha citato i Casamonica, accusati di voler mettere una bomba sotto l’automobile della Sindaca.

La campagna entra nel vivo

Virginia Raggi sembra essere ormai entrata pienamente nel clima delle elezioni. E i numeri sembrano dargli ragione. Secondo un sondaggio realizzato da LAB2101 Virginia Raggi è al primo posto alle elezioni comunali di Roma 2021 con il 30,1% dei consensi. Seguono Guido Bertolaso con 27,3%; Roberto Gualtieri con il 21,8%. Anche valutando la presenza di Carlo Calenda, la sindaca uscente resta in testa. A sostegno della Raggi ci sono Beppe Grillo , fondatore del M5s, che ha da sempre espresso il suo sostegno. Con lei si è schierata anche la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che in un tweet ha scritto: ”’Possiamo dirci abbastanza chiaramente e senza giri di parole che la vera “minaccia” per Roma sono i politici terrorizzati da Virginia Raggi e non sono pochi. Forza Virginia, vai avanti con la tua pura e ostinata determinazione!”.

I pentastellati nella giunta

L’avversione di Nicola Zingaretti, tuttavia, sembra non essere rivolta a tutti i pentastellati. Nella nuova giunta regionale del Lazio, il governatore Nicola Zingaretti ha infatti aperto al M5s con l’ingresso in di due assessori pentastellati. Sono entrate, non molto tempo fa, Roberta Lombardi, che ha ottenuto l’assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale; e Valentina Corrado , che ha invece ricevuto deleghe relative a Enti Locali, Turismo e Semplificazione Amministrativa.