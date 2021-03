Si schianta con la bici: Gianmarco muore a 21 anni 5 giorni dopo l’incidente

Si schianta con la bici: Gianmarco muore a 21 anni dopo giorni di agonia. È successo a Bologna

Si era schiantato con la bicicletta venerdì mattina in via San Luca, a Bologna. Gianmarco Nigrisoli, 21 anni, è morto dopo 5 giorni di agonia all’ospedale Maggiore. Il ragazza si trovava in una via a forte pendenza che collega Bologna al colle in cui è situata la basilica di San Luca.

Dopo l’incidente, Gianmarco è stato portato in ospedale in condizioni molto serie, in reparto rianimazione. Il giovane era originario di Pescara ma studiava ingegneria all’università di Bologna. Secondo quanto riporta il nosocomio, la famiglia avrebbe autorizzato la donazione degli organi.

Gianmarco stava scendendo con la sua bici quando, all’altezza della curva detta delle Orfanellé, per ragioni su cui bisogna ancora far luce, ha perso il controllo della bici ed è finito contro il guard rail e poi ha fatto un volo sull’asfalto. Un amico che lo seguiva con la sua bici ha visto l’incidente.