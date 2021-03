Benno confessa:«Ho strangolato mamma senza neanche salutarla». Ma spunta un inquietante sospetto della sorella sulla morte della nonna

Nuovi inquietanti dettagli emergono sulla morte della coppia scomparsa lo scorso 4 gennaio a Bolzano e sulla confessione del figlio Benno Neumair. Il giovane ha raccontato di aver ucciso il padre dopo un’accesa discussione al culmine della quale lo ha strangolato. Una prima lite era avvenuta nel pomeriggio e lui si era ritirato in camera, poi Peter lo ha raggiunto in stanza e il figlio si è avventato contro il padre, uccidendolo.

Benno ha inoltre confessato di aver ucciso la madre Laura Perselli, 68 anni, quando è rientrata a casa senza neppure salutarla ma avventandosi su di lei stringendola al collo con la stessa corda con cui aveva ucciso il padre. Ci sono diversi punti oscuri nella confessione del 30enne, ma ora spunta anche un sospetto sul decesso della nonna.

Nel corso del programma di Rai 3 Chi l’ha visto, è spuntata l’ipotesi che Benno abbia sottratto una boccetta di anestetico nel novembre 2020 da uno studio dentistico dove era andato per farsi curare delle carie. Durante la trasmissione è venuto fuori che la sorella del 30enne, Madé, avesse molta paura del fratello, al punto da sospettare della morte della loro nonna.

A tal proposito, pare che la nonna di Benno sia tornata a casa dopo le dimissioni dall’ospedale proprio nei primi giorni di gennaio e Laura, madre del giovane, non si trovava in casa quando il marito è stato assassinato proprio perché era andata a trovare la madre convalescente. Nei giorni a seguire, pare che Benno abbia tentato di fare una flebo alla nonna dato che la madre non c’era. La badante della donna avrebbe provato a convincerlo a non farlo dopo aver sentito Madé, ma Benno avrebbe ribattuto di essere stato autorizzato in qualche modo dopo aver parlato con un infermiere.La badante avrebbe insistito parecchio e minacciato di telefonare alla polizia per poi scoprire che tra Benno e l’infermiere non ci sarebbero stati contatti.