Bollettino coronavirus 26 marzo, i primi dati: l’aggiornamento alle 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 26 marzo. L’aggiornamento completo alle 17.00.

Veneto, +2.095 contagi e 33 decessi in 24 ore

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

674 positivi in 24 ore nelle Marche

Sono 674 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Testati nell’ultima giornata “5.425 tamponi: 2.985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) – fa sapere il Servizio Sanità della Regione – e 2.440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%)”. Dei 674 positivi, 243 sono in provincia di Ancona (105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro Urbino, 105 in quella di Macerata, 70 in quella di Ascoli Piceno, 56 in quella di Fermo e 25 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (80), contatti in setting domestico (173), contatti stretti di casi positivi (201), contatti in setting lavorativo (23), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4), screening percorso sanitario (2). Per altri 188 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 764 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 76 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%”.

Balzo avanti positivi in Umbria, ma meno ricoverati

Improvviso balzo avanti dei nuovi positivi al Covid in Umbria, oggi 320 contro i 113 di ieri. Secondo i dati sul sito della Regione, i guariti sono invece 232 e i morti cinque. Dopo giorni di discesa risalgono gli attualmente positivi, ora 5.250, 83 più di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 4.344 tamponi e 3.159 test antigenici. Il tasso di positività è del 4,2 per cento sul totale (ieri era 2,6) e del 7,3 sui soli molecolari (ieri 5,1). I ricoverati in ospedale sono 433, cinque in meno di ieri, 57 dei quali (sei in meno) nelle terapie intensive.

In Basilicata 151 positivi e un decesso

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.371 tamponi molecolari: 151 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 140 appartengono a residenti in regione, tra i quali 26 a Picerno (Potenza), comune di circa seimila abitanti. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso con il totale delle vittime lucane quindi salito a 417. Sono 172 (una in più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 15 (come ieri) in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 76 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.397 (4.225 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.580. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 275.029 tamponi molecolari, 253.700 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 165.467 persone.

Articolo in aggiornamento