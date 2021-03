Vaccinazioni nelle parrocchie: sabato santo parte la campagna. In Sicilia oltre alle chiese, si pensa anche agli stabilimenti balneari

In Sicilia, mentre i contagi continuano a salire, la Regione cerca di accelerare la campagna vaccinale anche utilizzando strutture non convenzionali. Cinquecento, a tal proposito, le parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali per le vaccinazioni. Le somministrazioni avranno inizio dal 3 aprile.

Leggi anche:—>Covid, nate 2 bimbe con gli anticorpi: le madri erano immunizzate

Saranno eseguite vaccinazioni per persone tra i 69 e 79 anni. Ogni centro disporrà di un medico, un infermiere e un amministrativo per compilare i moduli. Secondo la Regione Sicilia, le vaccinazioni si faranno se vi saranno almeno 50 prenotazioni per parrocchia.

I centri di vaccinazione per ogni diocesi sono i seguenti: Acireale (22), Agrigento (51), Caltagirone (19), Caltanissetta (21) ,Catania (53), Cefalù (18), Mazara del Vallo (23), Messina(56), Monreale (23), Nicosia (15), Noto (22), Palermo (53), Patti (18), Piana degli Albanesi (7), Piazza Armerina (27), Ragusa (21) e Siracusa (28).

Leggi anche:—>Susy stroncata da un brutto male a 39 anni, la dedica al figlio:«Ti amo, la tua mamma pasticciona»

Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha affermato che si tratta di «un atto di fede e di speranza.Dopo le parrocchie siamo pronti a fare le vaccinazioni in estate anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d’intesa con la federazione interessata e il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini. Stiamo pregando tutti i santi del paradiso perché in Sicilia entro il 3 aprile arrivino almeno 100mila dosi di vaccino, siamo pronti a lavorare negli hub vaccinali h24. Mancando la materia prima invece possiamo offrire solo un bicchiere d’acqua».