Incidente fatale, Guglielmo muore a 63 anni travolto dal tir del collega. Il conducente del tir inconsolabile

Un tragico incidente quello avvenuto ieri a Spresiano (Treviso). Per Guglielmo Gava, 63 anni, (ex presidente della Fita Cna negli anni’90 e membro esecutivo Unatrans di Treviso) sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro. Avrebbe dovuto effettuare a breve il cambio di consegne e avrebbe avuto una nuova opportunità lavorativa. Ecco perché ieri il camionista trevigiano era a Spresiano sul tir di un suo collega rumeno, I.L., 50 anni. Stavano facendo un giro insieme e si stava facendo spiegare tutti i dettagli.

Purtroppo intorno alle 18, Guglielmo è sceso dalla cabina del tir per tornare alla sua automobile, quando è stato investito dal camion. Il suo collega, mentre svoltava a destra, non si è accorto della sua presenza e lo ha investito. Inutili i soccorsi. I poliziotti hanno ascoltato a lungo il collega di Guglielmo Gava per comprendere perché non si sia reso conto della sua presenza. Il tir ha colpito Gava in modo frontale nel corso della manovra. Il collega, 50 anni, era disperato:«Ci siamo salutati, è sceso dal tir ed è andato verso il marciapiede», ha raccontato in lacrime. «Io ho controllato gli specchietti e ho svoltato a destra. Non mi ero accorto che era davanti al mezzo, non potevo vederlo».

La dinamica dell’incidente fatale

Gava lascia un figlio, Andrea. Pochi secondi prima dell’incidente, l’uomo aveva detto al suo collega:«Fermati qui, che vado a prendere la mia macchina». Guglielmo era entusiasta perché avrebbe lavorati da autonomo per i proprietari del camion del suo collega.

Il 50enne, dopo aver dato consigli a Gava si è messo sul tir e facendo manovra non si è accorto che non era più sul marciapiede ma davanti al camion. Quindi, appena ha accelerato, lo ha colpito. L’urto non è stato violentissimo ma comunque fatale per Gava, morto sul colpo.