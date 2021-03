Nave rimasta incagliata nel canale di Suez, forse sblocco in giornata: arriva marina Usa

Nave rimasta incagliata nel canale di Suez, forse sblocco in giornata: arriva la marina Usa con un team di esperti

Sono trascorsi 4 giorni da quando la grande nave cargo Ever Given è rimasta incagliata nel canale di Suez. La nave in questione potrebbe essere sbloccata già oggi. Questo è quanto si augura l’armatore giapponese Yukito Higaki, presidente della Shoei Kisen, impresa proprietaria della nave. Sul posto sono in arrivo 10 rimorchiatori al fine di dragare gli argini e il fondo del canale. Anche gli Usa si sono offerti di inviare un team di esperti della propria Marina.

La nave è lunga 400 metri e larga circa 60 ed è rimasta incagliata nel canale durante una tempesta di sabbia, mettendosi di traverso e bloccando il passaggio alle altre navi che hanno dovuto cambiare direzione. Si è così formato un ingorgo di più di 200 navi bloccate nel mar Rosso.

Nave potrebbe essere sbloccata entro stasera

Secondo Higaki, tuttavia, la nave potrebbe essere liberata entro stasera, poiché «si continua a lavorare per rimuovere i sedimenti con l’aiuto di altri strumenti di dragaggio. La nave non sta imbarcando acqua, il timone e l’elica funzionano. Una volta disincagliata dovrebbe essere in grado di ripartire».