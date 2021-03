Oroscopo di sabato 27 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 27 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: sabato e domenica interessanti, nei quali può crescere anche il desiderio di chiarire qualcosa che non funziona. Questa Venere nel segno parla di amore: ora, sapete che Venere non rappresenta solo la passione, la coppia ma rappresenta anche l’amore per le amicizie, l’amore per le cose belle… quindi in qualche modo adesso è valorizzato proprio l’aspetto estetico della tua vita. Chissà quanti, oltre a curare problemi fisici perché vi ho detto Gli ultimi due anni sono stati un po’ pesante, adesso pensano anche di ritornare ad essere belli, magari semplicemente curando un po’ di più il vestire oppure facendo qualcosa che in qualche modo regali maggiori soddisfazioni. Di solito l’Ariete da questo punto di vista è un po’ più frugale, non perde tempo davanti allo specchio ma la necessità proprio di sentirsi apparire diversi è sempre più imponente.

Toro

Il Toro deve sfruttare questa Luna, poi ricordo che entro Maggio arriverà un bel premio e qui bisognerebbe capire… ognuno ha il proprio oroscopo: chi vuole avere un figlio è favorito, chi vuole portare avanti un progetto è favorito, però tutte situazioni nate l’anno scorso, anche un figlio ci vogliono 9 mesi per farlo quindi il concepimento può essere dell’anno scorso. Ovviamente non tutti si trovano in questa condizione però parliamo di nascite che riguardano il lavoro, blocchi che sono in qualche modo toccati nel 2020… Ecco, adesso si riprende. Quindi Novità poche dal punto di vista delle iniziative che partono nel 2021: ho detto che è un di contenimento non gli espansione Ma se un progetto si era fermato, se ti avevano detto: “Perché non facciamo questa cosa?” Nel 2020 adesso potresti recuperarla in questo periodo. Non sottovalutare L’amore.

Gemelli

Gemelli: provi una grande confusione interiore. La confusione è normale in un periodo in cui attorno vediamo tanti problemi: proprio dell’astrologia è osservare i comportamenti dei segni, stabilire qual è il segno più forte e quello meno forte, nel corso della giornatam della settimana, dell’anno. Quindi i problemi attorno ci sono ma non si può prevederli; in qualche modo però si potrebbe indicare la reazione dei singoli segni. Devo dire che questo è un anno di grande svolta, di rivoluzione per molti nati Gemelli, soprattutto per coloro che l’anno scorso hanno dovuto chiudere una situazione personale, di lavoro, o magari anche d’amore perché è come se iniziasse una nuova vita. La confusione mentale, quello stato anche di grande distrazione che hai vissuto l’anno scorso, quel senso di disorientamento ora passa e tra l’altro dovresti renderti conto che rispetto al 2020 non ti scordi le cose e prima capitava più spesso perché cercavi anche di declinare qualche responsabilità di non occupare la tua mente con troppi problemi.

Cancro

Cancro: situazione di forza. I nati Cancro hanno una eccezionale emotività: proprio qualche giorno fa una persona nata sotto il segno del Cancro mi ha rivelato: “lo sai che io piango spesso? Però non lo dire a nessuno”, perché perché di solito gli uomini si vergognano di versare qualche lacrimuccia, invece per me è molto bello. Le donne da questo punto di vista sono più libere e più abituate a mostrare le proprie emozioni. Questo stato di agitazione ogni tanto pervade la tua mente, pervade la tua vita. D’altronde, come ho detto, sei in una fase di passaggio: da un anno “no” si passa ad un anno che gradualmente regala qualcosa in più. C’è un piccolo omaggio delle stelle tra maggio e giugno, quando Giove farà un transito interessante anche se breve e poi andremo avanti. Le dualità in amore però non sono concepite, quindi in qualche modo io direi di fare chiarezza anche nel tuo cuore.