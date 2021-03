Previsioni Meteo OGGI sabato 27 marzo | ALLERTA GIALLA

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 27 marzo. Al nord nuvolosità irregolare, più compatta sulla Liguria e a ridosso delle Alpi dove non si escludono isolate e deboli piogge. Al centro nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche e locali precipitazioni sull’alta Toscana; maggiori schiarite altrove. Al sud bel tempo prevalente pur con nubi medio-alte in transito, specie sulle regioni peninsulari, ma senza piogge. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 27 marzo 2021.

📅 Sabato #27marzo

🔔🟡 #allertaGIALLA per rischio idraulico nel bacino del basso Fortore, in Puglia.

ℹ️ L’allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo, consulta il bollettino 👉 https://t.co/MHLycN3Ayc#protezionecivilepic.twitter.com/tYLGZMfuT4 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 26, 2021

nord:

Iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su Liguria, alpi, prealpi ed appennino emiliano-romagnolo, in estensione dal tardo mattino anche al restante territorio friulano. I fenomeni saranno nevosi sui relativi rilievi della catena alpina oltre i 1500 metri. Dal pomeriggio atteso un graduale miglioramento su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale ed Emilia Romagna centro orientale con parziali aperture.

centro e Sardegna:

Molte nubi compatte su Toscana, Marche, Umbria e nord Lazio con lievi fenomeni al mattino sui settori settentrionali di Toscana ed Umbria e, nel pomeriggio, sul territorio marchigiano, dove però copertura e precipitazioni si attenueranno dalle ore serali con ampi rasserenamenti. Nuvolosità consistente al mattino anche sul restante territorio laziale, nonché sui rilievi abruzzesi, ma in decisa riduzione dal pomeriggio con estese aperture e cielo sereno o caratterizzato dal transito di velature su Sardegna e rimanenti zone dell’Abruzzo.

sud e Sicilia:

Al mattino annuvolamenti consistenti su Molise occidentale, Campania e basso salento con qualche locale e sporadico piovasco associato.

Sul restante meridione ampio soleggiamento interrotto da passaggi di estesa ma innocua nuvolosità alta e sottile, più spessa tra mattina e pomeriggio sulle regioni peninsulari.

temperature:

Minime senza variazioni su nord Toscana, appennino laziale ed abruzzese, Campania meridionale ed entroterra siciliano. In aumento sul resto del paese. Massime in diminuzione su Lombardia, Veneto centromeridionale, Friuli-venezia giulia ed appennino tosco emiliano. In rialzo su coste romagnole e marchigiane, Sardegna centro occidentale, Abruzzo, aree costiere molisane, Puglia, Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale.

Stazionarie altrove.

venti:

Deboli dai quadranti meridionali su Liguria e regioni centromeridionali con locali rinforzi sulle aree appenniniche e sulla Sicilia occidentale. Deboli variabili sul resto del nord.

mari:

Da mossi a localmente molto mossi il basso tirreno ad ovest e lo stretto di Sicilia. Da mossi a poco mossi sotto costa i restanti bacini.