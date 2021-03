Francesco ha dovuto fare 400 km per vaccinarsi:«Chi ci governa chieda scusa a noi super fragili». Da anni soffre di una malattia rara

Francesco Carfì, 29 anni di Prato, combatte da 10 anni contro una rara malattia che lo costringe a cure immunosoppressive. Per vaccinarsi ha dovuto percorrere quasi 500 km tra andata e ritorno: 4 ore in auto, 2 ore di traghetto. Tutto questo per la prima dose di vaccino anti Covid-19. Su Facebook il giovane racconta la sua odissea, criticando il governo:«Vi sembra normale? Ci chiedano scusa».

Essendo molto abile col computer e costante nel seguire gli aggiornamenti sul sito della regione Toscana, Francesco è riuscito a prenotare l’unico posto liberatosi martedì sera nel corso dell’apertura delle agende per super fragili. Tuttavia, Francesco ritiene disumano tale meccanismo e in un post scrive: «Pensate sia normale che una persona considerata fragile, nel pieno della Pandemia, per poter fare il vaccino debba farsi 2 ore di auto e un’ora di traghetto? Vi invito a pensare a quanto sto “subendo” io, a quanto stanno subendo e patendo le persone che stanno peggio di voi e me».

E infine una critica al governo: «È importante che chi ci sta amministrando (in modo criminale!) chieda scusa e faccia un passo indietro».