Previsione Meteo OGGI lunedì 29 marzo | TEMPO D’ESTATE!

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 29 marzo. Al nord ampi spazi soleggiati con qualche nuvola in transito; nubi basse e foschie nottetempo sulle pianure del Nordest. Al centro bel tempo su tutte le regioni con ampi spazi di cielo sereno, salvo nubi basse al mattino sul medio versante adriatico. Al sud prevalenza di bel tempo ovunque con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi nelle ore pomeridiane. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 29 marzo 2021.

nord:

Condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno a parte temporanei annuvolamenti in tarda mattinata per il sollevamento delle nebbie che ridurranno la visibilità al primo mattino e nottetempo le aree pianeggianti.

centro e Sardegna:

Giornata all’insegna del bel tempo salvo locali e temporanei annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici.

sud e Sicilia:

Poche nubi e prevalenza di spazi di sereno. Locali formazioni di nebbie e foschie dense nelle vallate al primo mattino e nottetempo.

temperature:

Minime in lieve aumento su arco alpino ed in calo sul restante settentrione e Puglia. In aumento sul resto del paese. Massime in lieve calo su Puglia centro meridionale e Sicilia ionica. Stazionarie su Sardegna, regioni adriatiche centrali e restante meridione.

In aumento sul resto del paese.

venti:

Generalmente di debole intensità.

nord occidentali su puglia e di direzione variabile altrove.

mari:

Poco mosso canale di Sardegna.

Poco mossi gli altri mari, tendente a mosso l’adriatico

meridionale.