Una famiglia di 4 persone, tra cui una 90enne, è rimasta ustionata dalle fiamme in un incendio, sviluppato in una palazzina di 4 piani a Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo), in via Falcone Borsellino. Le cause sono ancora da verificare, quel che è certo è che le fiamme si sono sprigionate da un materasso. I carabinieri comunicano anche che l’incendio è nato alle ore 21 circa di ieri sera. Le fiamme sono partite dal 4 piano della palazzina e hanno immediatamente attaccato l’appartamento al suo interno. Sul posto, subito sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e l’intervento si è concluso poco dopo le 22. La famiglia è stata trasferita immediatamente con l’elicottero Pegaso. Tutti e 4 i componenti della famiglia sono rimasti feriti: tre sono stati portati all’ospedale Cortonese, in condizioni non gravi, ma comunque intossicati dalle fiamme, mentre la 90enne sembra riportare ferite più gravi. L’anziana signora è stata traferita al centro grandi ustioni di Pisa con ustioni di II e III grado agli arti inferiori. I carabinieri, intanto, sul posto, continuano le indagini per fornire ulteriori sviluppi alla vicenda.

