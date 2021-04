“La morte di Viviana e Gioele? Una messinscena di un criminale”, dicono i legali

Secondo i legali della famiglia Mondello, la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele sarebbe soltanto un’abile messinscena organizzata da una “combinazione criminale”.

E’ ancora avvolta nel mistero la morte di Viviana Parisi. La donna, scomparsa a Caronia lo scorso 3 agosto e ritrovata cadavere qualche giorno dopo, non c’è più e questa è stata, dal momento del suo ritrovamento, l’unica certezza di una triste e misteriosa vicenda che vede coinvolta non soltanto la donna, ma anche suo figlio, il piccolo Gioele Mondello, che era con sé al momento della scomparsa. O meglio, era con sé quando Viviana è uscita di casa, quella mattina, riferendo al marito di volersi recare al centro commerciale per acquistare un paio di scarpe al bambino. Ma in quel centro commerciale non è proprio mai arrivata, ed anzi, una volta salita in auto, la donna ha imboccato tutt’altra strada, uscendo al casello autostradale e rientrandoci venti minuti dopo, senza pagare il pedaggio. E cominciano a questo punto i primi interrogativi: dove stava andando Viviana? Perché ha mentito? Scappava da qualcuno? E cosa ha fatto in quei venti minuti? Interrogativi a cui oggi, nonostante i mesi siano passati, non è stata ancora data una risposta.

Il marito di Viviana non ha mai creduto alla tesi, sposata invece dagli inquirenti, di un omicidio suicidio. Secondo questa versione, la donna avrebbe prima ucciso il piccolo; poi, lo avrebbe lanciato dall’alto o si sarebbe buttata con lui. Dopo di che, gli animali avrebbero sbranato a morsi i cadaveri. Per questo, già diverso tempo fa, il marito ha lanciato una petizione online di raccolta firme per scongiurare l’archiviazione del caso: “Cerchiamo verità sulla morte. Vogliamo giustizia, no alla tesi omicidio-suicidio. Sarebbe come ucciderli una seconda volta”. La tesi dell’omicidio-suicidio è stata fin da subito respinta dai familiari, così come anche dal criminologo Carmelo Lavorino, al lavoro insieme a un team di esperti per far luce su quanto avvenuto ad agosto nei boschi di Caronia.

Nella nota diffusa dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, che rappresentano il papà e la mamma della dj scomparsa, si rendeva noto come “gli accertamenti sui poveri resti della mamma e, soprattutto del bambino, rinvenuti dopo giorni dalla scomparsa, non consentono di giungere a risultati apprezzabili in termini di certezza”. Per tale ragione la famiglia ancora “respinge con forza l’ipotesi che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio, legato alle condizioni psichiche della donna”.

La tesi dei periti

Oggi, si esprimono anche gli esperti chiamati dalla famiglia Mondello per analizzare il caso, secondo cui “non è dimostrata alcuna uccisione del piccolo Gioele da parte di Viviana, nessun suicidio e/o lancio dal famoso traliccio di Viviana”. Si tratterebbe, in realtà, di un’abile messinscena organizzata da una “combinazione criminale motivata e coinvolta’ tramite la traslazione dei cadaveri in zone sensibili proprio per inscenare il suicidio o la disgrazia ed allontanare da sé ogni responsabilità”. Questa, la versione dei periti della famiglia, secondo cui Viviana e Gioele sarebbero precipitati contemporaneamente all’interno di un invaso con circa 50 centimetri d’acqua sul fondo. La donna si è per questo fratturata diverse parti del corpo tra cui due vertebre perdendo coscienza e sensibilità, morendo poi per asfissia. Il bambino avrebbe avuto un forte trauma cranico ma sarebbe poi morto anche lui per asfissia. I corpo sarebbero stati estratti dal pozzo da un ignoto e abbandonati nel bosco in cui sono stati poi ritrovati.