Confermato l’obbligo di mascherina per i minori di 12 anni a scuola

È arrivata la conferma del Consiglio di Stato, riguardo l’obbligo di indossare la mascherina a scuola anche per bambini con meno di 12 anni d’età.

È stata così respinta l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. Il presidente della Terza Sezione, Franco Frattini, in un decreto monocratico, ha sottolineato che pur “nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la ‘manifesta irragionevolezza’”, tanto da consentire al giudice di intervenire su decisioni di cui “il Governo si assume per intero tutta la responsabilità”.