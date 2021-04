Esplosione sul treno Roma-Lido, fumo, fiamme e passeggeri in fuga sui binari [VIDEO]

Panico sul treno Roma Lido: si sarebbe verificato uno stacco dei cavi di alimentazione del mezzo provocando fumo e fiamme

Panico sul treno della Roma-Lido, all’altezza di Tor Di Valle. A quanto pare, si sarebbero staccati i cavi di alimentazione del treno provocando fumo e fiamme. Terrore tra le persone nei vagoni, che sono uscite in fretta e furia dalla locomotiva fuggendo sui binari. Molti passeggeri terrorizzati sono scappati per quanto stava succedendo, mentre altri si sono fermati nei pressi della banchina, in attesa di indicazioni su come comportarsi. Non è ancora chiaro come si sia originato il guasto che ha fatto dilagare il panico sul treno.

Mezzi pubblici al collasso

“Il trasporto pubblico a Roma è in fiamme e la situazione per la qualità della vita dei romani non è più sostenibile e per queste ragioni la Procura della Repubblica di Roma dovrebbe aprire un’inchiesta per accertare le responsabilità del collasso dei mezzi pubblici nella capitale”, ha dichiarto il leader dei Verdi Angelo Bonelli. “Io che sono un pendolare del trenino Roma-Lido sono testimone del disastro di questa linea: tre anni fa il convoglio si ruppe in galleria e le persone furono costrette a scendere dal convoglio e a camminare a piedi dentro un tunnel fino alla stazione, un’altra volta si fermò sulla ferrovia e fu effettuato il trasbordo da treno a treno con salti acrobatici dei passeggeri.”, ha poi concluso “La capitale d’Italia ha i servizi pubblici in ginocchio con autobus e metro che prendono fuoco perché non si fa manutenzione, tutto ciò è vergognoso”.