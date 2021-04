Meteo OGGI venerdì 2 aprile e previsioni fino a PASQUETTA

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 2 aprile. Al nord ancora una giornata di sole seppur con qualche velatura o stratificazione in transito, dalla sera più nubi al Nordest. Al centro Sole prevalente con qualche stratificazione in arrivo da ovest, soprattutto tra Sardegna e costa tirrenica. Al sud Qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche ma senza fenomeni, più sole sulle altre zone, locali rovesci sui rilievi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 2 aprile 2021.

nord:

Nuvolosità in graduale aumento sulle zone alpine e prealpine del triveneto con deboli rovesci pomeridiani, in sconfinamento serale verso le zone pianeggianti orientali venete e friulane. Bel tempo altrove con qualche annuvolamento più consistente che da fine giornata interesserà i restanti rilievi alpini.

centro e Sardegna:

Sull’isola temporanee velature, più estese dalla sera. Sul resto del centro iniziale ampio soleggiamento seguito da una intensificazione della nuvolosità, ma solo a ridosso delle zone appenniniche abruzzesi dove e’ atteso qualche occasionale debole rovescio pomeridiano associato.

Al primo mattino e dopo il tramonto addensamenti bassi e stratiformi accompagnati da formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia interesseranno l’Umbria meridionale e le aree tirreniche laziali.

sud e sicilia:

Annuvolamenti bassi su Molise occidentale, Campania, Basilicata tirrenica con foschie dense e qualche banco di nebbia associato, in diradamento nelle ore centrali della giornata. Ampio soleggiamento sul restante meridione con passaggi di innocue velature, più spesse dalla sera sulla Sicilia occidentale.

Ulteriori formazioni di nubi cumuliformi più consistenti ad evoluzione diurna interesseranno i rilievi appenninici di Molise, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e nord Calabria, dove non si esclude la possibilità di locali rovesci pomeridiani.

temperature:

Minime in calo su Liguria, Toscana e basso Lazio; in rialzo su coste occidentali sarde, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria centro-orientale ed est Sicilia. Senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Massime in leggera flessione su settore ligure, appennino toscano e marchigiano ed alta Campania.

In tenue aumento su Sardegna centrosettentrionale, Puglia adriatica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale.

Stazionarie altrove.

venti:

Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali con qualche occasionale rinforzo tra mattina e pomeriggio sulla dorsale appenninica.

mari:

Generalmente mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio.

Da poco mossi a mossi il mar di Sardegna, il tirreno centromeridionale ad ovest e l’adriatico meridionale.

Poco mossi i restanti bacini.

Meteo sabato 3 aprile 2021:

Al mattino molte nubi con deboli piogge o rovesci sulle regioni centro-settentrionali adriatiche e Sardegna, in successiva intensificazione ed estensione anche a Toscana, Umbria, Molise e regioni ioniche peninsulari. Nella sera attesa una attenuazione delle precipitazioni sull’isola, Basilicata e Calabria, mentre fenomeni temporaleschi diffusi interesseranno Abruzzo e Molise con neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1000-1200 metri.

Rovesci e locali temporali, ma piu’ isolati sono attesi da fine giornata anche sulle aree pedemontane di Lombardia e Piemonte.

Meteo domenica 4 aprile 2021:

Nella giornata di pasqua iniziale maltempo a ridosso dei rilievi alpini occidentali, Lazio, Abruzzo ed al meridione peninsulare con deboli fenomeni diffusi, anche nevosi oltre i 1000-1200 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Già nel corso della mattinata è atteso comunque un deciso miglioramento con ampi rasserenamenti sulle relative zone nord-occidentali, sul territorio laziale ed abruzzese, nonché sul settore campano, mentre copertura e fenomeni si attenueranno anche sul resto del sud dal pomeriggio.

Faranno eccezione Sardegna meridionale, bassa Calabria e Sicilia tirrenica ed orientale, dove le precipitazioni proseguiranno fino alle ore serali.

Meteo lunedì 5 aprile 2021 e martedì 6 aprile 2021:

Lunedì di pasquetta copertura diffusa in mattinata sulle due isole maggiori, Lazio, Liguria, Piemonte orientale, Lombardia e restanti zone alpine e prealpine orientali con deboli piogge su Sardegna e Sicilia meridionale.

Cielo sereno o velato altrove.

Seguiranno delle iniziali aperture sul settore laziale, mentre la copertura tenderà ad intensificarsi su gran parte del nord con fenomeni nevosi oltre i 1000-1200 metri e rovesci sull’area ligure. Ancora ampio soleggiamento sul restante centro-sud. Nella sera peggiora ulteriormente al nord, sulle regioni centrali tirreniche, nord Campania e sulle restanti zone appenniniche del centro con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse sulle zone pedemontane del settentrione, temporali sul levante ligure ed alta Toscana, mentre deboli fenomeni più isolati interesseranno anche le aree comprese tra bassa Toscana ed alto Lazio.

Nella giornata di martedì iniziale maltempo al centro-nord, con fenomenologia diffusa sul Lazio e sui rilievi del triveneto, dove sara’ nevosa sulle alpi oltre gli 800-1000 metri. Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata a partire dalle regioni nordoccidentali.

poche nubi in un contesto asciutto su Puglia e sulle restanti aree ioniche, mentre tende a peggiorare rapidamente sul restante meridione

con fenomeni convettivi sparsi più frequenti e diffusi sul settore campano.