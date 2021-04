Bollettino coronavirus 6 aprile, i primi dati: l’aggiornamento alle 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 6 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalla Regioni.

I primi dati di oggi, 6 aprile. L’aggiornamento completo alle 17.00

Veneto, 507 nuovi casi e 15 morti da ieri

Sono 507 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 15 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 389.942 contagi e 10.770 vittime dall’inizio della pandemia. Negli ospedali si registrano 1.972 ricoveri (+37) nei reparti ordinari e un aumento (+13) nelle terapie intensive, con 315 posti letto occupati.

66 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 66 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle utlime 24 ore tra le nuove diagnosi. Un numero basso, legato a quello complessivo dei tamponi testati nello stesso lasso di tempo, 844, meno del solito come sempre nei giorni successivi a quelli festivi. Secondo il Servizio Sanità della Regione sono “317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%)”. Dei 66 positivi, 26 sono in provincia di Ancona, 25 in quella di Macerata, 10 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (24), contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (18), contatti in setting lavorativo (5). Per altri 5 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 49 testa del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 27%”.

In Basilicata in tre giorni 160 positivi e 12 decessi

In Basilicata (zona arancione) negli ultimi tre giorni sono stati analizzati 1.972 tamponi molecolari: 160 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 155 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 72 ore sono stati registrati altri 12 decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 447. Sono 187 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 13 in terapia intensiva, cinque al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 213 guarigioni registrate negli ultimi tre giorni, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.666 (4.479 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.427. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 287.396 tamponi molecolari, 264.818 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 170.974 persone.

Articolo in aggiornamento