Uomo accoltellato e ucciso alla periferia di Napoli: indagini in corso

Un uomo è stato accoltellato ed ucciso a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli, in via Stefano Barbato.

Sono giunti sul posto gli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni. Le indagini sono in corso, per capire la dinamica e l’identità della vittima.

L’uomo ucciso in strada non ha documenti addosso; al momento, quindi, non è stato possibile procedere alla sua identificazione. Sul posto ci sono anche gli agenti della Scientifica. La zona non è del tutto isolata, soprattutto per il passaggio di auto.

Articolo in aggiornamento