Bollettino coronavirus 7 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

In Veneto 103 morti in un giorno, ma è problema dati

Balzo dei decessi in 24 ore dei morti in Veneto, che ne registra 103 da ieri nel bollettino regionale. Il presidente Luca Zaia ha tuttavia attribuito il dato a un ritardo nella comunicazione dei dati negli ultimi giorni. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia è di 10.873. I nuovi casi registrati da ieri sono 1.111, con il totale a 391.053. Scendono gli attuali positivi, che sono 35.537 (-1.449). Prosegue la crescita dei dati clinici, con 1.972 ricoverati nei reparti non critici (+3) e 323 nelle terapie intensive (+8).

In Basilicata 145 positivi e otto decessi

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.596 tamponi molecolari: 145 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 141 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri otto decessi (di cui sette di residenti in Basilicata) con il totale delle vittime lucane quindi salito a 454. Sono 188 (una più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 12 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro all’ospedale San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 129 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.671 (4.483 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.556. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 288.992 tamponi molecolari, 266.269 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 171.649 persone.

