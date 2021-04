Concorso Roma Capitale, oltre 170 mila candidati: prove in teatri e musei

Il maxi-concorso di Roma Capitale sta per partire. Si inizierà con le selezioni per i posti da dirigente, ma l’organizzazione dovrà fare i conti con le misure di restrizione dettate dalla pandemia. È per questa ragione che verranno utilizzati anche teatri e musei per le prove.

Le dati del maxi-concorso di Roma Capitale verranno comunicate a breve, ma l’idea è quella di iniziare a maggio. La prima selezione sarà quella rivolta ai dirigenti: 32 posti a disposizione a fronte di 3725 aspiranti candidati. Gli altri profili (tra cui istruttori amministrativi, funzionari, nonché assistenti sociali, avvocati, informatici e agenti della Polizia Locale) dovranno invece attendere ulteriormente. Le iscrizioni sono infatti in totale circa 177 mila e sarà necessario comprendere come suddividere i candidati nel corso delle prove a fronte delle misure di restrizione dettate dalla pandemia di Covid-19 in corso.

Per quanto concerne il primo step, dati i numeri relativamente ridotti, gli organizzatori hanno deciso di impiegare le sale di teatri e musei rimasti chiusi. Si tratta complessivamente di 7 sedi, di cui cinque messe a disposizione dall’Associazione Teatro di Roma. Esse sono il Teatro Argentina (2 sale), il Teatro Tor Bella Monaca (2 sale), il Teatro Quarticciolo, il Teatro India (2 sale) e il Teatro Torlonia, situato nell’omonima Villa. Per ciascuna sede e/o sessione potranno partecipare un massimo di 30 candidati. A tal proposito il Campidoglio ha fatto sapere che «in virtù della logistica approntata sarà possibile esaminare 600 persone al giorno, una cifra che rapportata ai 3743 iscritti al concorso per dirigenti bandito da Roma Capitale, consentirà la fine della prima prova in un tempo massimo di due settimane».

Le prove potranno avere durata massima di un’ora. Affinché le selezioni si svolgano in sicurezza, i candidati dovranno presentare la certificazione di un test antigenico rapido o di un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti. Anche per coloro che sono già vaccinati. Obbligo di mascherine FFP2, inoltre, e percorsi di ingresso e uscita differenziati, nonché ricambio d’aria a norma.

Raggi: “Fondamentale processo di rigenerazione”

“La sinergia istituzionale avviata con il Ministero della Pubblica Amministrazione e con Formez PA si sta rivelando fondamentale per accelerare il processo di rigenerazione dell’amministrazione capitolina. Stiamo portando a termine un’operazione strategica per incrementare la competitività della città di Roma visto che nei prossimi mesi, con l’avvio del Recovery Plan, la capacità di funzionamento della macchina capitolina sarà alla base del successo, nel nostro territorio, del piano di crescita finanziato dalla Commissione Europea“. Lo ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nei giorni scorsi. L’obiettivo è quello di inserire capitale umano giovane e competente nel settore pubblico. La Giunta, a tal proposito, in questi mesi ha bandito tre concorsi che coinvolgeranno un totale di oltre 170 mila persone.

“Questo innovativo processo di selezione del personale, in luoghi che sono tradizionalmente deputati alla cultura, ma che in questo periodo di pandemia sono chiusi al pubblico, è reso possibile oltre che grazie al lavoro del Dipartimento Risorse Umane anche grazie al contributo dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Lorenza Fruci e del Dipartimento Cultura, della Sovrintendenza di Roma Capitale, dell’Associazione Teatro di Roma e dell’Azienda Speciale Palaexpo“. Lo ha affermato l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.