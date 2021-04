Cina, multa da 2,8 miliardi di dollari al colosso Alibaba per abuso posizione dominante. La multa perché l’azienda imponeva l’esclusiva ai suoi clienti

La Cina ha multato il colosso dell’e-commerce Alibaba con una maxi multa da 18,2 miliardi di yuan ossia 2,78 miliardi dollari per abuso di posizione dominante. La multa è arrivata dopo un’indagine portata avanti nei confronti dell’impresa a dicembre. Il Pc cinese sta svolgendo dei controlli sui grandi brand e-commerce del Paese e li ha avvertiti di non utilizzare il loro predominio industriale per sopraffare i competitor.

Secondo il Partito comunista cinese il colosso di Jack Ma limita la concorrenza tra aziende che si occupano di e-commerce. D’altronde Alibaba è il più grande colosso mondiale di vendite online per quantità di beni venduti tramite i suoi siti. Secondo l’inchiesta, Alibaba avrebbe chiesto una sorta di esclusiva ai suoi clienti, chiedendo loro di evitare di usare altri siti competitor.