Oroscopo di domenica 11 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox dell’11 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete protagonista assoluto di questo fine settimana. Sono sforzi incredibili quelli che stai facendo per recuperare terreno, per lanciarti, però ricordiamo che sei governato da Marte, pianeta della Battaglia, e quindi in fondo anche a te piace entrare in una sfida per poterla vincere. E’ chiaro che i primi risultati potrebbero non essere ancora come li vuoi tu, d’altronde questa fase nuova è partita da gennaio e si estenderà Per i prossimi tre anni: Giove, il pianeta della forza, dell’energia, delle grandi risorse sarà il tuo amico via via che passano i mesi fino Tra l’altro ad averlo anche nel tuo segno zodiacale. Questo sarà molto bello e un po’ più in là nel tempo, previsto per il 10 maggio del 2022 Ma da adesso fino ad allora sarà una crescita continua e magari anche un risolversi di tante situazioni che avevi lasciato alle tue spalle, comprese questioni che riguardano il fisico e perché no?, anche l’amore.

Toro

Il Toro se ci sono state tensioni del corso delle ultime due settimane deve guardare al futuro in maniera positiva e poi dal 14 fino alla fine del mese di aprile avremo diversi pianeti veloci nel segno del Toro che cercheranno un po’ di bloccare quell’azione di Giove e Saturno contrari che rappresentano il fermo che stai vivendo. Ecco perché continua a dire: potresti avere un bel successo per quello che hai fatto negli ultimi due anni ma quello che è nato quest’anno non ti convince, forse non è alla tua altezza. Venerdì un piccolo premio. l’amore dalla prossima settimana va ancora meglio o Comunque va meglio.

Gemelli

I Gemelli non devono precipitare gli eventi. Innanzitutto, una cosa bella di questo segno zodiacale è che non blocca mai la propria fantasia quindi è difficile che un Gemelli pensi che qualcosa sia impossibile da realizzare, poi se si tratta di piccole follie ben vengano. A una certa età potresti regalarti un amore entro il prossimo mese, se sei giovane pensare ad una soluzione che riguarda Anche l’aspetto pratico della tua vita. Diciamo che questo è un fine settimana Comunque in crescita.

Cancro

Domenica interessante per il segno del Cancro. E’ vero, da sabato sei un po’ giù di corda Ma io mi auguro che oggi tu possa recuperare ed essere anche nei confronti degli altri più trasparente: non che tu sia opaco o nebbioso, ma in effetti ci sono dei giorni in cui non capisci neanche perché ti svegli con una certa stanchezza, con una certa voglia di non parlare… e questo, se non lo capisci tu, figuriamoci che ti circonda! Consiglio attenzione all’alimentazione: Ricorda sempre che lo stomaco È un punto debole.